Выдаете себя: семь ошибок, которые мешают вам производить хорошее впечатление на людей

Сутулая спина

Какое впечатление производит человек, который при разговоре сутулится, словно хочет казаться меньше? Разумеется, мы сразу же назовем такую личность неуверенной в себе. Помимо очевидной демонстрации слабости, сутулая осанка показывает собеседнику незаинтересованность в дальнейшем общении с ним. А если речь идет о важном разговоре с боссом, например? Напротив, прямая спина и расправленные назад плечи говорят об уверенном и спокойном характере человека.

Активная жестикуляция

В большинстве случаев слишком активная жестикуляция собеседника говорит о его неискренности и попытках солгать. К тому же такое поведение человека вынуждает нас защищать личную территорию от вторжения, например, чрезмерного размахивания рук, что уже заставляет обороняться. Именно поэтому мы не склонны доверять таким активным собеседникам. Если хотите понравиться, то стоит быть более сдержанным и лишь иногда демонстрировать свои ладони. Такой жест свидетельствует об искренности и честности.

Поглядывание на часы…

Если вы часто бросаете взгляд на часы, собеседник быстро сообразит, что отнимает чужое время. В любом случае такой жест торопит собеседника и показывает ему, что разговор пора завершать. Зато этот жест отлично подойдет для неудачного свидания — пара взглядов на часы, и нежеланная встреча может подойти к концу.

… И по сторонам