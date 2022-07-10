Зачастую движения, мимика и определенная поза выдают человека, показывая его истинные эмоции. Подробнее разобрались в вопросе Marieclaire.
Выдаете себя: семь ошибок, которые мешают вам производить хорошее впечатление на людей
Сутулая спина
Какое впечатление производит человек, который при разговоре сутулится, словно хочет казаться меньше? Разумеется, мы сразу же назовем такую личность неуверенной в себе. Помимо очевидной демонстрации слабости, сутулая осанка показывает собеседнику незаинтересованность в дальнейшем общении с ним. А если речь идет о важном разговоре с боссом, например? Напротив, прямая спина и расправленные назад плечи говорят об уверенном и спокойном характере человека.
Активная жестикуляция
В большинстве случаев слишком активная жестикуляция собеседника говорит о его неискренности и попытках солгать. К тому же такое поведение человека вынуждает нас защищать личную территорию от вторжения, например, чрезмерного размахивания рук, что уже заставляет обороняться. Именно поэтому мы не склонны доверять таким активным собеседникам. Если хотите понравиться, то стоит быть более сдержанным и лишь иногда демонстрировать свои ладони. Такой жест свидетельствует об искренности и честности.
Поглядывание на часы…
Если вы часто бросаете взгляд на часы, собеседник быстро сообразит, что отнимает чужое время. В любом случае такой жест торопит собеседника и показывает ему, что разговор пора завершать. Зато этот жест отлично подойдет для неудачного свидания — пара взглядов на часы, и нежеланная встреча может подойти к концу.
… И по сторонам
Когда при беседе человек украдкой вертит головой по сторонам, становится ясно, что он не заинтересован в общении. Подобный жест демонстрирует недоверие к говорящему и желание свернуть разговор. Никогда не вертите головой по сторонам, когда общаетесь с шефом или деловыми партнерами — рискуете испортить впечатление от всей встречи. Лучше слегка наклоните голову вбок. Таким жестом вы покажете заинтересованность в беседе.
Руки, скрещенные на груди
Скрестив руки на груди, вы мгновенно отдаляетесь от собеседника. Такой жест говорит о закрытости человека и его недоверчивости. В данном случае улыбка или приветливые кивки головой не помогут, поскольку ваши руки будут говорить сами за себя. Помните об этом жесте, когда вам холодно, например. Собеседник может неправильно воспринять такую позицию.
Отсутствие коротких кивков
Короткие кивки головой поощряют собеседника к дальнейшему разговору. Если хотите заявить о себе как о внимательном и дружелюбном человеке, можете использовать эту хитрость, когда ведете переговоры или находитесь на собеседовании. Кстати, даже глухонемые люди кивают головой в знак согласия, что говорит о врожденном характере данного жеста.
Прикосновение к своим волосам
Этот жест можно трактовать по-разному, но ни одно из значений не будет характеризовать вас правильным образом при общении. Во-первых, касаясь волос рукой, мы выдаем свое волнение или беспокойство. Во-вторых, незаметно флиртуем с собеседником, неосознанно стараясь навести красоту. Если не хотите, чтобы вас неправильно поняли, избегайте этого жеста. Лучше использовать его на свидании с понравившимся человеком, показав заинтересованность в дальнейшем общении.