Три причины вашей бедности, о которых вы догадывались, но не признавали

Успехи в жизни практически всегда чередуются с падениями: все мы люди и иногда принимаем неверные решения. Вопрос в том, как вы реагируете на провалы, деморализуют ли они вас, лишают ли запала продолжать, берете ли вы на себя ответственность за случившееся или вините во всем окружающих: родителей, учителей, бизнес-партнеров, правительство, корпорации.