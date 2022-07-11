Известно, что у богатых людей есть привычки, которые помогают им зарабатывать и не терять деньги. А что мешает материально преуспевать вам? Рассказывает Psychologies.
Три причины вашей бедности, о которых вы догадывались, но не признавали
1. ПРИВЫЧКА ВИНИТЬ ДРУГИХ
Успехи в жизни практически всегда чередуются с падениями: все мы люди и иногда принимаем неверные решения. Вопрос в том, как вы реагируете на провалы, деморализуют ли они вас, лишают ли запала продолжать, берете ли вы на себя ответственность за случившееся или вините во всем окружающих: родителей, учителей, бизнес-партнеров, правительство, корпорации.
Виня других в том, что с вами происходит, вы бессознательно соглашаетесь с тем, что ответственность за ваше благосостояние лежит в их руках. Чем это плохо?
- Эта трата времени и нервов не сделает вас богаче. Людям, которых вы во всем вините, скорее всего, просто все равно. Более того: они, вполне возможно, даже не подозревают о вашем существовании. Выбрать надежного партнера, правильную бизнес-идею, набрать хорошую команду, принять предложение о работе или отказаться от него — все это ваша зона ответственности. Даже если вам «посоветовали» поступить определенным образом или даже «убедили», все равно финальное решение принимали вы сами. Не забывайте об этом. Именно так и мыслят богатые люди: они полностью принимают ответственность на себя, делают из своих провалов выводы и идут дальше.
- Это разрушает отношения с теми, кого вы во всем обвиняете, да и со всеми остальными тоже. Считая, что во всем, что с вами происходит, виноват конкретный человек, компания или правительство, вы концентрируетесь на собственных злобе и обиде и перестаете испытывать какие-либо еще чувства, и это отталкивает окружающих.
- Это мешает вам что-то менять. Считая, что во всем виноваты другие, вы занимаете пассивную позицию и даже не пытаетесь найти выход из положения. Только взяв ответственность на себя, можно сделать шаг по направлению к своим целям.
2. КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ, КОТОРЫЕ НЕ УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ
У всех нас уйма забот и дел, которые нужно выполнять ежедневно. Вопрос в том, в какую сторону эти занятия меняют вашу жизнь. Очевидно, что три часа, посвященные вашему рабочему проекту, в перспективе дадут больше отдачи, чем три часа, проведенные в баре. Чем еще плохи такие занятия?
- Они лишают вас времени, а оно, время, — самый ценный ресурс.
- Они лишают вас и денег тоже. Здесь снова кажется уместным пример с баром. Или с еженедельными походами по магазинам за новыми вещами.
- Они мешают вам достигать целей. Чем больше времени вы тратите на все, что не приносит результатов, тем больше отдаляются ваши мечты и цели.
Что стоит делать вместо того, чтобы продолжать тратить время впустую:
- научитесь чему-то новому — очно или онлайн;
- помогите друзьям или членам семьи достигнуть их целей;
- зафиксируйте на бумаге свои цели и распишите план их достижения;
- составьте конкретный план на неделю и на день;
- поговорите с теми, кто тоже хочет изменить свою жизнь и/или горит какой-то идеей;
- позанимайтесь спортом.
Все это обязательно хоть немного улучшит вашу жизнь. При этом старайтесь избегать того, что вредит вашим отношениям с окружающими и снижает вашу продуктивность, а также:
- сократите время, которое вы проводите перед телевизором, и уж точно не смотрите ничего в ущерб сну;
- старайтесь меньше играть в видеоигры (использовать их как средство для снятия стресса нормально, но знайте меру);
- снизьте потребление алкоголя и вредной пищи (причин сделать это — масса: эти привычки вредят здоровью, снижают эффективность и приводят к увеличению расходов на врачей);
- старайтесь проводить меньше времени в соцсетях и использовать их с толком — чтобы общаться с окружающими и выстраивать свой личный бренд, а не чтобы бездумно потреблять контент.
3. НЕУВАЖЕНИЕ К СОБСТВЕННЫМ ДЕНЬГАМ
В чем такое неуважение может проявляться? Давайте разберемся.
- Отказ от накоплений. Как минимум 10% вашего дохода должны падать в копилку. Эти деньги вы потратите на что-то действительно важное в будущем, а также сможете грамотно вложить. Пока вы этого не делаете, деньги не работают на вас — скорее, вы на них.
- Бездумные траты. Одна из худших форм выражения неуважения к деньгам. Скупая все, что попадается вам на глаза, но что по-настоящему вам не нужно, вы так и останетесь бедными. Особенно если делаете это, чтобы произвести впечатление на других и им «соответствовать».
- Слепое инвестирование. В надежде на быструю и большую прибыль люди теряют все, что заработали. Не повторяйте их ошибок.
- Азартные игры. Казалось бы, что плохого в том, чтобы испытать удачу, вложив лишь малую часть своего дохода? То, что ваш выигрыш и проигрыш совершенно от вас не зависят. Результат непредсказуем — так зачем рисковать тем, что заработали с таким трудом? К тому же это может вызвать зависимость, так что от казино и лотерей стоит держаться подальше.
Тратьте время, силы и деньги на то, что действительно зависит от вас и может привести к желаемым результатам, не бегите от ответственности и уважайте свои труд и доход. Все это поможет вам разрушить клетку бедности и стать другим человеком.