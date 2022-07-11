Во время выступления Леонида Агутина в Миассе произошел инцидент. На сцену выбежал поклонник и подошел максимально близко к певцу. Охрана не заметила молодого человека, поэтому певец был вынужден резко отреагировать на присутствие лишних людей на сцене.
ГДЕ ПРАВДА, БРАТ? ⟩ На Леонида Агутина во время концерта напал фанат
Во время исполнения Леонидом Агутиным песни «Остров» на сцену забрался местный житель и попытался подойти к певцу. Агутин резко оттолкнул поклонника, который поспешил после такой реакции покинуть сцену. Вслед артист крикнул: «Подпортил настроение немного».
Реакция певца была довольно агрессивная. На видео видно, что фанат не делал никаких резких движений. Да, мужчина запрыгнул на сцену и подошел к артисту, видимо, начал что-то говорить. Безусловно, действия поклонника были не своевременными. Реакция Агутина была молниеносная – агрессивный толчок поклонника в грудь.
Интересно, певец так сильно испугался молодого человека, или же услышал от того какие-то оскорбления? Со стороны выглядело, что молодому человеку даже стало стыдно после своих действий.
В любом случае, можно было бы найти иной способ взаимодействия с фанатами, ведь, похоже, что жизни исполнителя ничего не угрожало.
Поклонники поддержали звезду. «Он во время исполнения песни подошел... дебил. Певца в этот момент нельзя отвлекать никаким образом. Да и откуда артист может знать с какой целью к нему идет незнакомый человек из открытого пространства... Может у него нож в руках или что-то типа того»; «Что-то охрана явно расслабилась».