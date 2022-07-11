Гороскоп на 11 июля: Близнецам – обман, Скорпионам – проблемы, Стрельцам – тайная информация

Лев

Не самый простой день ожидает Львов. Клевета соперников или ложные обещания могут привести к значительным финансовым потерям. Чтобы избежать неприятностей, не стоит ни с кем делиться своими планами и проблемами. Во второй половине дня ситуация улучшится, вы сможете достичь профессиональных успехов. Любимый человек порадует приятным сюрпризом.

Дева

В первой половине дня Девам очень важно оценивать свои силы и возможности. Не стоит взваливать на свои плечи груз непосильных обязанностей. Не давайте обещаний и не торопитесь связывать себя обязательствами. Не исключено, что вы сможете найти источник дополнительного дохода. В отношениях с людьми вы склонны руководствоваться эмоциями, это подходящий день для романтического свидания. Вечером вас порадуют хорошие известия издалека.

Весы

В первой половине дня на Весов могут навалиться трудности, не исключены ошибки и недоразумения. Однако вы не теряете бодрости духа и преодолеваете все неприятности, достигая задуманного. Вы сможете наладить отношения с близкими и найти общий язык с теми, с кем не удавалось найти точки соприкосновения. Новые знакомства могут перерасти в романтическое приключение. Решение финансовых вопросов стоит отложить на другой день.

Скорпион