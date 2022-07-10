ВИДЕО ⟩ Выпил бутылку пива? Рано сел за руль? Смотрите, как полиция отлавливала нетрезвых водителей на улицах Таллинна

Reporter отправился на улицу Сыле, где в субботу утром проходил полицейский рейд по поимке нетрезвых водителей. Машин было не много, поскольку в выходные проходит огромное количество масштабных фестивалей за пределами Таллинна. Однако, к сожалению, нарушители были. Репортер спросил у отстраненных от вождения водителей причину, почему они вызвали интерес у полиции, но водители от комментариев отказались.

Позже полиция отправилась на Эхитаяте теэ, где поймала еще несколько нетрезвых водителей.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2–1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30–500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.