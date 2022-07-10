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ВИДЕО ⟩ Выпил бутылку пива? Рано сел за руль? Смотрите, как полиция отлавливала нетрезвых водителей на улицах Таллинна

Limon.ee
Выпил бутылку пива? Рано сел за руль? Смотрите, как полиция отлавливала нетрезвых водителей на улицах Таллинна
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Politsei "Kõik puhuvad" reid
Politsei "Kõik puhuvad" reid Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Знаете ли вы, что здоровый человека способен сжигать в среднем 5 граммов чистого алкоголя в час у женщин и 8 граммов в час у мужчин. Поэтому, если выпить бутылку пива, то человеку весом 80 кг потребуется около 2,5 часов, чтобы протрезветь. Теперь вы знаете! Но многие водители это первый раз слышат и садятся за руль пьяными!

Reporter отправился на улицу Сыле, где в субботу утром проходил полицейский рейд по поимке нетрезвых водителей. Машин было не много, поскольку в выходные проходит огромное количество масштабных фестивалей за пределами Таллинна. Однако, к сожалению, нарушители были. Репортер спросил у отстраненных от вождения водителей причину, почему они вызвали интерес у полиции, но водители от комментариев отказались.

Позже полиция отправилась на Эхитаяте теэ, где поймала еще несколько нетрезвых водителей.

Смотрите, как проходил полицейский рейд в видео Reporter!

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2–1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30–500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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