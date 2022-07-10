Знаете ли вы, что здоровый человека способен сжигать в среднем 5 граммов чистого алкоголя в час у женщин и 8 граммов в час у мужчин. Поэтому, если выпить бутылку пива, то человеку весом 80 кг потребуется около 2,5 часов, чтобы протрезветь. Теперь вы знаете! Но многие водители это первый раз слышат и садятся за руль пьяными!
ВИДЕО ⟩ Выпил бутылку пива? Рано сел за руль? Смотрите, как полиция отлавливала нетрезвых водителей на улицах Таллинна
Reporter отправился на улицу Сыле, где в субботу утром проходил полицейский рейд по поимке нетрезвых водителей. Машин было не много, поскольку в выходные проходит огромное количество масштабных фестивалей за пределами Таллинна. Однако, к сожалению, нарушители были. Репортер спросил у отстраненных от вождения водителей причину, почему они вызвали интерес у полиции, но водители от комментариев отказались.
Позже полиция отправилась на Эхитаяте теэ, где поймала еще несколько нетрезвых водителей.
Смотрите, как проходил полицейский рейд в видео Reporter!
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2–1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30–500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.