Актриса Юлия Ауг опровергла слухи о переезде в Эстонию

«Я никогда не уезжала из Москвы, что за ерунда такая. Я всегда туда-сюда мотаюсь. Сейчас полечу в Авиньон, а из Авиньона — в Тбилиси, потом поеду в Финляндию, а потом опять вернусь. Я не знаю, кто вам придумывает ерунду», — сказала Ауг.