Актриса и театральный режиссер Юлия Ауг опровергла свой отъезд из России после критики войны в Украины. В комментарии Telegram-каналу «Абзац» она заявила, что никуда не переезжала из Москвы, и назвала слухи об эмиграции чьей-то выдумкой, пишет газета.ru.
Актриса Юлия Ауг опровергла слухи о переезде в Эстонию
Актриса Юлия Ауг опровергла слухи о переезде в Эстонию
«Я никогда не уезжала из Москвы, что за ерунда такая. Я всегда туда-сюда мотаюсь. Сейчас полечу в Авиньон, а из Авиньона — в Тбилиси, потом поеду в Финляндию, а потом опять вернусь. Я не знаю, кто вам придумывает ерунду», — сказала Ауг.
В начале войны актриса уехала в Эстонию, где провела несколько месяцев. Юлия использовала резкие высказывания в адрес России. Тогда она призналась, что боится возвращаться из Эстонии в Россию.
Ранее писатель Михаил Шахназаров заявил, что эмигрировавшая в Латвию Чулпан Хаматова «умерла как актриса».