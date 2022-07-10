Профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил назвал ночную потливость новым симптомом варианта омикрона BA.5.
Иммунолог назвал новый симптом коронавируса
Иммунолог назвал новый симптом коронавируса
Иммунолог О'Нил заявил, что ночная потливость является новым симптомом варианта омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета.ru со ссылкой на The Sun.
«Дополнительный симптом для BA.5 — ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье», — сказал он, добавив, что симптом никак не связан с повышением температуры.
По словам специалиста, этот симптом может проявиться как у взрослых, так и у детей.