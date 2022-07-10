Иммунолог назвал новый симптом коронавируса

Иммунолог О'Нил заявил, что ночная потливость является новым симптомом варианта омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета.ru со ссылкой на The Sun.

«Дополнительный симптом для BA.5 — ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье», — сказал он, добавив, что симптом никак не связан с повышением температуры.