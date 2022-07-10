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Иммунолог назвал новый симптом коронавируса

Limon.ee
Иммунолог назвал новый симптом коронавируса
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Анализ на коронавирус.
Анализ на коронавирус. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Профессор-иммунолог, преподаватель биохимии Люк О'Нил назвал ночную потливость новым симптомом варианта омикрона BA.5.

Иммунолог О'Нил заявил, что ночная потливость является новым симптомом варианта омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает газета.ru со ссылкой на The Sun.

«Дополнительный симптом для BA.5 — ночная потливость. Она может быть настолько сильной, что промокнет и пижама, и постельное белье», — сказал он, добавив, что симптом никак не связан с повышением температуры.

По словам специалиста, этот симптом может проявиться как у взрослых, так и у детей.

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