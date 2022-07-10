Премьер-министр Финляндии Санна Марин, должно быть, в полной мере наслаждается летом, потому что еще не было ни одного финского крупного мероприятия, где бы она не появилась. Однако, на рок-фестивале она выглядела особенно сексуально!
ВАУ! ⟩ Премьер-министр Финляндии изумила публику своим сексуальным видом на рок-фестивале
Премьер-министр Финляндии изумила публику своим сексуальным видом на рок-фестивале
Этим летом Санна Марин не пропустила ни одно крупное мероприятие в Финляндии, приняв участие даже в прайде в Хельсинки, пишет Elu24.
На этом политик не остановилась и теперь пришла на самый масштабный рок-фестиваль Финляндии – Ruisrock. Естественно, ее наряд соответствовал стилю мероприятия, и никто не сможет представить себе нашего премьер-министра Каю Каллас в такой одежде. Марин действительно выглядит необыкновенно красивой.