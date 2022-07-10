Вс, 10.07.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Маарду прошла зажигательная пляжная вечеринка с пеной и развлечениями на любой вкус

Limon.ee
В Маарду прошла зажигательная пляжная вечеринка с пеной и развлечениями на любой вкус
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Пляжная вечеринка Maardu Open Air
Пляжная вечеринка Maardu Open Air Фото: Андрей Пустовалов

В субботу, 9 июля, впервые на озере Маарду состоялась масштабная пляжная вечеринка Maardu Open Air, где всех посетителей ждал совершенно новый формат вечеринок.

Гостей бесплатной маардуской вечеринки ждала насыщенная развлекательная программа, интерактивная сцена, любимые музыкальные хиты от DJ Alex Shes и DJ Oleg X Ra. Визитной карточкой вечеринки стало пенное шоу.

Смотрите галерею!

Ключевые слова
Наверх