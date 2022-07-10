В субботу, 9 июля, впервые на озере Маарду состоялась масштабная пляжная вечеринка Maardu Open Air, где всех посетителей ждал совершенно новый формат вечеринок.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Маарду прошла зажигательная пляжная вечеринка с пеной и развлечениями на любой вкус
В Маарду прошла зажигательная пляжная вечеринка с пеной и развлечениями на любой вкус
Гостей бесплатной маардуской вечеринки ждала насыщенная развлекательная программа, интерактивная сцена, любимые музыкальные хиты от DJ Alex Shes и DJ Oleg X Ra. Визитной карточкой вечеринки стало пенное шоу.
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