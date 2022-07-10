Прощай, Вера? Константин Меладзе воссоединился с бывшей женой в Италии

А теперь появилась информация о том, якобы Константин Меладзе, проживающий сегодня в Италии, перевез поближе к себе Сумм с наследниками. Правда, источник не уточняет, снял ли продюсер для Яны отдельное жилье.

Напомним, у Константина Шотаевича и Веры Брежневой есть своя квартира в курортном городе Форте-деи-Марми. Сейчас Брежнева, завершившая карьеру в России, проживает здесь с младшей дочерью Сарой. Иногда блондинка прилетает в Польшу, где занимается благотворительностью, пишет Starhit.

Напомним, Яна Сумм и Константин Меладзе прожили вместе около 19 лет. В 2013-м супруги приняли решение разойтись, два года спустя продюсер втайне от широкой публике женился на Брежневой. Свадебное торжество по этому поводу прошло в Италии.

Яна в свою очередь рассказала, как ее обманывали Вера и супруг. «Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить. А подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее.