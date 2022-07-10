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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Томми Кэш появился на неделе моды в Париже в подгузнике и детской коляске

Limon.ee
Томми Кэш появился на неделе моды в Париже в подгузнике и детской коляске
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Томми Кэш
Томми Кэш Фото: Konstantin Sednev / Postimees

 В Сети громкое обсуждение вызвали фотографии и видео, опубликованные в различных СМИ и Telegram-каналах, на которых Томми Кэш на неделе моды в Париже красуется в подгузнике на детской коляске.

«Томми Кэш появился на Неделе моды в Париже в подгузнике и детской коляске. Таким образом пытался высказать протест в вопросе отмены права на аборт в США. Эстонскому рэперу даже приписывали роман с Настей Ивлеевой», – сообщается в публикации в Instagram.

Смотрите фото и видео!

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