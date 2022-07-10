ФОТО И ВИДЕО ⟩ Томми Кэш появился на неделе моды в Париже в подгузнике и детской коляске

«Томми Кэш появился на Неделе моды в Париже в подгузнике и детской коляске. Таким образом пытался высказать протест в вопросе отмены права на аборт в США. Эстонскому рэперу даже приписывали роман с Настей Ивлеевой», – сообщается в публикации в Instagram.