БЕДНОТА? ⟩ В зонах для разведения огня RMK злоумышленники воруют дрова и уносят их домой

«Уже некоторое время нас беспокоит кража дров, которые хранились и заготавливались в местах для разведения огня и приготовления еды», – пишет RMK в Facebook.

У RMK есть охранники, которые следят за нашими зонами отдыха. По словам пярнумааского лесничего RMK Хейки Эрм, к сожалению, бывали ситуации, когда люди звонили сразу после того, как привезли свежую партию дров, и спрашивали, почему на месте костра нет дров. «Выяснилось, что дрова за это время нашли себе нового хозяина», – добавил Эрм.

Основная причина подозрений заключается в том, что невозможно сжечь столько дров за несколько часов в крошечном кемпинге или зоне барбекю.

Поэтому RMK просит всех, кто заметил подозрительную активность в кемпингах, связаться с ними по адресу loodusegakoos@rmk.ee.

Эрм рассказал новостной программе «Актуальная камера», что туристы даже прислали им несколько фотографий кражи, на которых видны воры. На снимках изображены двое мужчин на квадроцикле с прицепом.

«Мы хотели бы поблагодарить всех внимательных пользователей мест отдыха RMK, которые заметили кражу дров и сообщили о ней. Мы очень благодарны за присланную вами информацию! Благодаря вам у нас есть больше информации, чтобы обратиться в полицию, а у полиции больше информации, чтобы найти и наказать виновных», – написали на странице RMK в Facebook.