Читатель Elu24 прислал в редакцию видео, как в продуктовом магазине Prisma в торговом центре Кристийне выключился свет и посетители магазина остались в темноте. «Я сразу подумал, что это одно из последствий энергетического кризиса», - сказал он.
ШОПИНГ В ТЕМНОТЕ ⟩ В магазине Prisma отключилось электричество: последствие энергокризиса?
В субботу днем, около 15:00, в торговом центре Кристийне в Prisma отключилось электричество, и клиентам пришлось пополнять свои продуктовые корзины в темноте. «Я выбирал колбасу, как вдруг все потемнело», – рассказывает свидетель происходящего.
Через несколько секунд холодильники, к счастью, включились, что, добавило немного света.
Однако никто не паниковал, все спокойно ждали нормализации ситуации. «Был ли весь торговый центр без электричества, я не могу сказать. Но в супермаркете было очень темно», – добавил читатель.
Кристьян Маароос, руководитель торгового центра Kristiine, сообщил Elu24, что отключение электроснабжения в Prisma было вызвано скачком напряжения. «Это происходит в результате простого включения или выключения питания устройства. Чем мощнее оборудование, тем больше колебания напряжения оно может вызвать. В таких случаях электроснабжение восстанавливается в течение нескольких минут, поэтому оно не должно надолго нарушать процесс совершения покупок».
Конечно, вскоре электричество было восстановлено, и все смогли спокойно продолжить покупки.