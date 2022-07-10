Гороскоп на 10 июля: Девам – деньги, Стрельцам – потери, Рыбам – знак высших сил

Лев

В этот день Львам важно не упустить новые перспективы. Воспользуйтесь шансом изменить свою жизнь и повысить уровень дохода. Задуманное в этот день может воплотиться в ближайшем будущем. Сегодня вам лучше полагаться на собственные силы. Советы окружающих могут только навредить. Принимайте важные решения самостоятельно.

Дева

Сегодня Девы могут достичь значительных профессиональных успехов. Не исключено карьерное повышение и новая должность. Вам выпадет шанс пообщаться с людьми, опыт которых сможет пригодиться в скором времени. Удачный день для решения денежных вопросов. Во второй половине дня вас порадуют неожиданные визиты. Не исключены денежные поступления.

Весы

В этот день творческий потенциал Весов возрастает. Хорошее время, чтобы оставить работу за порогом и посвятить себя любимому занятию. Проведите больше времени с семьей, уделите внимание детям. Можно отправиться в небольшое путешествие. От вашей осмотрительности будут зависеть финансовые успехи. Крупные покупки лучше отложить на другой день.

Скорпион

Волнение и тревога этого дня может стать причиной ошибок, которые могут выбить Скорпионов из колеи. Поездки могут занимать больше времени, че планировалось, в пути вас могут настичь мелкие неприятности, которые подпортят настроение. Вы особо невнимательны сегодня, есть риск забыть что-то важное или перепутать. Поддержка близких людей поможет справиться со всеми трудностями и получить нужные результаты.

Стрелец