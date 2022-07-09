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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спаривались на электросамокатах? Смотрите, что резвые тусовщики вытворяли на улицах Пярну

Таави Сепп Limon.ee
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Спаривались на электросамокатах? Смотрите, что резвые тусовщики вытворяли на улицах Пярну
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Легкие самокаты на улицах Пярну. Все трое проехали мимо полицейской машины.
Легкие самокаты на улицах Пярну. Все трое проехали мимо полицейской машины. Фото: Taavi Sepp

В эти выходные в Пярну проходит музыкальный фестиваль Beach Grind. Многие посетители пятничной вечеринки использовали в качестве средства передвижения электросамокаты, забывая о правилах дорожного движения.

По словам фотографа Elu24, люди приезжали и уезжали на Beach Grind на арендованных электртросамокатах. «Полицейские останавливали людей, беседовали с ними, но остановить всех было невозможно. Под проливным дождем люди ехали со скоростью 25 км/ч по дорогам, тротуарам, проще говоря, везде», - сказал фотограф, описывая дорожную обстановку в летней столице. «Нарушителей правил дорожного движения было больше, чем соблюдающих закон». Некоторые смельчаки даже обогнали полицейскую машину, ехавшие втроем на одном самокате.

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