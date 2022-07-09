ГАЛЕРЕЯ ⟩ Спаривались на электросамокатах? Смотрите, что резвые тусовщики вытворяли на улицах Пярну

По словам фотографа Elu24, люди приезжали и уезжали на Beach Grind на арендованных электртросамокатах. «Полицейские останавливали людей, беседовали с ними, но остановить всех было невозможно. Под проливным дождем люди ехали со скоростью 25 км/ч по дорогам, тротуарам, проще говоря, везде», - сказал фотограф, описывая дорожную обстановку в летней столице. «Нарушителей правил дорожного движения было больше, чем соблюдающих закон». Некоторые смельчаки даже обогнали полицейскую машину, ехавшие втроем на одном самокате.