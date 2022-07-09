ФОТО ⟩ Мооника Хельме отпраздновала свой день рождения в кругу семьи: мы приехали в город к вечеру, чтобы поужинать

«В этот раз мы отметили день рождения в кругу семьи. Утром мы были на природе, а в город приехали специально к вечеру, чтобы сходить на ужин», – говорит Хелле-Мооника.

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«Все было замечательно, место для ужина, которое мы выбрали, оправдало себя. В этот раз мы ужинали вместе с нашей младшей дочерью и ее парнем», – добавляет Мооника.