Конец любимым соцсетям? Facebook и Instagram могут исчезнуть из Европы уже этим летом

Учитывая решение Комиссии по защите данных Ирландии не передавать данные о пользователях из Европы в Соединенные Штаты, этим летом европейцы могут оказаться без популярных социальных сетей Facebook и Instagram.

В четверг ирландский регулятор сообщил своим европейским коллегам, что будет блокировать передачу пользовательских данных компании Meta (владеет Facebook и Instagram) из Европы в США. В основе такого его решения постановление Суда ЕС от 2020 года, которое аннулировало соглашение между Брюсселем и Вашингтоном об обмене данными из-за боязни, что в США эти данные будут использовать для слежки за пользователями.

Тогда Meta подчеркнула, что если не будет нового соглашения об обмене данными, она закроет большинство своих сервисов в Европе – включая Facebook и Instagram. Какие-то разговоры на эту тему начались и даже в марте была достигнута предварительная договоренность, но телега и дальше осталась на месте, пишет ЕСПРЕСО.