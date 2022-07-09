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ЧИТАТЕЛЬ ЗОЛ ⟩ Почему в европейских сувенирных лавках до сих пор продают кружки с лицом Путина?

Limon.ee
Почему в европейских сувенирных лавках до сих пор продают кружки с лицом Путина?
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В Болгарском сувенирном магазине продают кружки с изображением Путина.
В Болгарском сувенирном магазине продают кружки с изображением Путина. Фото: фото читателя

«Как такое возможно в стране ЕС?» – задается вопросом отдыхающий в Болгарии читатель, который прислал порталу Limon фотографии из болгарского сувенирного магазина.

«Почему в европейских сувенирных лавках до сих пор продают кружки с лицом Путина? Неужели ужасы войны не смогли изменить сознание продавцов сувениров или это несчастная попытка заработать на сторонниках Путина?» - пишет читатель.

Среди прочих, купить можно и кружки с изображением Ленина и Сталина.
Среди прочих, купить можно и кружки с изображением Ленина и Сталина. Фото: фото читателя

Цена кружек невероятная – всего 3 евро. 

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