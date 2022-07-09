«Как такое возможно в стране ЕС?» – задается вопросом отдыхающий в Болгарии читатель, который прислал порталу Limon фотографии из болгарского сувенирного магазина.
ЧИТАТЕЛЬ ЗОЛ ⟩ Почему в европейских сувенирных лавках до сих пор продают кружки с лицом Путина?
Почему в европейских сувенирных лавках до сих пор продают кружки с лицом Путина?
«Почему в европейских сувенирных лавках до сих пор продают кружки с лицом Путина? Неужели ужасы войны не смогли изменить сознание продавцов сувениров или это несчастная попытка заработать на сторонниках Путина?» - пишет читатель.
Цена кружек невероятная – всего 3 евро.
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