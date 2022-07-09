Персонал элитных отелей знает толк в качественном клининге.
Ванная — в последнюю очередь: 10 секретных советов от горничной по уборке дома, которые сэкономят вам время
Горничные в самых топовых гостиницах мира могут навести порядок в комнате быстро и эффективно. Как они это делают? У каждой свои секретики, которыми клининг-персонал нет-нет да и делится в своих личных блогах.
Начинаем с подготовки
Мария Стикни — менеджер по уборке в отеле Radisson Blu Mall — считает, что перед началом глобальной уборки нужно вынести мусор и заменить постельное белье в комнате. Затем стоит выбросить мусор, например, использованные листы бумаги, флаконы из-под косметики. Словом, все бесхозное, что стоит в ванной, на туалетном столике, тумбе.
«Это помогает бороться с соблазном просто вытереть пыль вокруг этих предметов и снова поместить их обратно на мокрую поверхность, что может оставить следы», — утверждает Стикни.
Выбираем материалы
Правильно выбранная ткань — залог успеха в уборке. Самая подходящая для удаления пыли — микрофибра. Если же у вас нет такого вида ткани — используйте тряпки из стопроцентного хлопка. Это могут быть старые детские пеленки, футболки или наволочки.
Для этой цели использовать полиэстер и махровые полотенца не стоит — они создают еще больше пыли. Кроме того, в воду, где ополаскиваете тряпку, можно добавить кондиционер для белья. Так пыль не будет долго оседать на поверхность.
Чистим шторы
Лучший способ избавиться от грязи на занавесках — использовать мокрые и сухие полотенца. Достаточно свернуть их в трубочку и отбить шторы, потом пропылесосить пыль на полу. Конечно, стандартный способ — стирать шторы в машине или в ванной — никто не отменяет. Каждый может использовать тот вариант, который ему удобен.
Пылесосим по правилам
Всегда перед мытьем полов нужно пылесосить. Начинать уборку со спальни — логичнее всего. Так перенос бактерий сходится к минимуму, а, к примеру, в ванной их всегда много, потому это помещение стоит чистить в последнюю очередь.
Родители нас учили, что пылесосить нужно с дальней части комнаты, продвигаясь к выходу. Однако горничные советуют пропылесосить те места, где чаще всего ходят, а затем продвигаться дальше. Так вы качественно очистите самые грязные уголки комнаты, не выполняя одну и ту же работу дважды, пишет wday.
Влажную уборку осуществляем уже после того, как пропылесосили комнату. Во время мытья полов начинайте с дальнего угла и заканчиваете у двери. Так процесс окажется намного более эффективным.
Наводим порядок в ванной и туалете
Здесь тоже есть свои премудрости. Моющие средства помогут вам очистить ванную и туалет, пока вы будете убираться в других комнатах. Достаточно сбрызнуть стены чистящими средствами и оставить это на несколько минут. Всю работу за вас сделают они!
О каких средствах идет речь? Многие почему-то думают, что представители клининговых компаний часто используют какие-либо волшебные средства для уборки. Но на деле все намного проще. Они часто применяют обычный белый уксус и воду. Эти средства очищают все и даже могут удалить пятна, которые остаются после других моющих.
Как использовать уксус?
Нужно налить ⅓ белого уксуса в распылитель, а на ⅔ наполнить его водой. Полученную жидкость нужно тщательно перемешать. Вуаля, теперь можно наносить ее на грязную поверхность.
Дополнительные аксессуары
Сомневаемся, что вы будете очищать каждый сантиметр комнаты зубной щеткой. Однако Стикни иногда использует ее. Мария утверждает, что зубные щетки позволяют проникнуть в узкие трещины и уголки. К примеру, это винты внизу унитаза.
Какими еще дополнительными средствами пользуются гуру уборки? Так, они часто берут рабочие тележки, потому что так удобнее всего хранить все моющие вещества в одном вместе. Конечно, вам вовсе не обязательно бежать в супермаркет за тележкой, но можно приобрести себе контейнер, в который составите все самое нужное.
Хранить его можно прям в ванной комнате. Такая самоорганизация поможет меньше тратить времени на поиск чистящих средств. Храня все в одном месте, вы с легкостью будете находить необходимое быстро и просто.
Подводим итоги
Резюмируя все вышесказанное, мы составили топ самых важных советов по уборке от одной из самых известных представительниц клинингового персонала в мире.
- Перед глобальной уборкой избавляться от мусора;
- Использовать в процессе микрофибру;
- Не забывать про чистку штор;
- Пылесосить перед мытьем полов;
- Убирать ванную комнату последней;
- Наносить чистящие средства на поверхности в ванной комнате и оставлять их там на несколько минут, пока проходит уборка в других местах;
- Пылесосить несколько раз по самым затоптанным местам;
- Использовать уксус;
- Использовать зубные щетки;
- Держать все инструменты в одном месте.