Ванная — в последнюю очередь: 10 секретных советов от горничной по уборке дома, которые сэкономят вам время

Пылесосим по правилам

Всегда перед мытьем полов нужно пылесосить. Начинать уборку со спальни — логичнее всего. Так перенос бактерий сходится к минимуму, а, к примеру, в ванной их всегда много, потому это помещение стоит чистить в последнюю очередь.

Родители нас учили, что пылесосить нужно с дальней части комнаты, продвигаясь к выходу. Однако горничные советуют пропылесосить те места, где чаще всего ходят, а затем продвигаться дальше. Так вы качественно очистите самые грязные уголки комнаты, не выполняя одну и ту же работу дважды, пишет wday.

Влажную уборку осуществляем уже после того, как пропылесосили комнату. Во время мытья полов начинайте с дальнего угла и заканчиваете у двери. Так процесс окажется намного более эффективным.

Наводим порядок в ванной и туалете

Здесь тоже есть свои премудрости. Моющие средства помогут вам очистить ванную и туалет, пока вы будете убираться в других комнатах. Достаточно сбрызнуть стены чистящими средствами и оставить это на несколько минут. Всю работу за вас сделают они!

О каких средствах идет речь? Многие почему-то думают, что представители клининговых компаний часто используют какие-либо волшебные средства для уборки. Но на деле все намного проще. Они часто применяют обычный белый уксус и воду. Эти средства очищают все и даже могут удалить пятна, которые остаются после других моющих.