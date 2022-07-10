Суперлуние 13 июля: прогноз для знаков Зодиака — что можно и нельзя делать в этот день

Вечером 13 июля 2022 года случится мощное полнолуние — суперлуние, редкое астрологическое явление. Оно задаст тренд на события в ближайшие две недели до конца этого лунного цикла. Чего ждать каждому знаку Зодиака? Прогнозом поделилась практикующий ведический астролог Надежда Чернышева.

Важная заметка для всех: в само полнолуние лучше не начинать важных дел. Несмотря на то, что Луна полная и вроде бы сильная, результат вас не удовлетворит. Вы можете ощутить на себе агрессию окружающих — не поддавайтесь на провокации. Луна, которая будет находиться так близко к Земле, взбудоражит сознание многих.

ОВЕН

Овнам стоит обратить внимание на свое духовное развитие: можно начать курс медитаций или занятия йогой. Сходите в храм, послушайте лекции о важном. В этот период у вас может случиться короткая поездка по стране. Если у вас есть младшие братья и сестры, проведите время с ними.

ТЕЛЕЦ

Тельцам стоит внимательно прислушиваться к своей интуиции: обратите внимание на свои сны, они могут дать важную подсказку (читайте также: Как отличить интуицию от фантазий: 6 способов развить «чутье»). Чтобы не забыть сновидения, положите у кровати блокнот и ручку. В это время вы можете почувствовать недомогание и быть не в духе — это нормально, все закончится с новым лунным циклом.

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