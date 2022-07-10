Полнолуние в июле 2022 года будет энергетически сильным и повлияет на всех. Как вести себя представителям зодиакального круга, чтобы не навлечь беду?
Суперлуние 13 июля: прогноз для знаков Зодиака — что можно и нельзя делать в этот день
Вечером 13 июля 2022 года случится мощное полнолуние — суперлуние, редкое астрологическое явление. Оно задаст тренд на события в ближайшие две недели до конца этого лунного цикла. Чего ждать каждому знаку Зодиака? Прогнозом поделилась практикующий ведический астролог Надежда Чернышева.
Важная заметка для всех: в само полнолуние лучше не начинать важных дел. Несмотря на то, что Луна полная и вроде бы сильная, результат вас не удовлетворит. Вы можете ощутить на себе агрессию окружающих — не поддавайтесь на провокации. Луна, которая будет находиться так близко к Земле, взбудоражит сознание многих.
ОВЕН
Овнам стоит обратить внимание на свое духовное развитие: можно начать курс медитаций или занятия йогой. Сходите в храм, послушайте лекции о важном. В этот период у вас может случиться короткая поездка по стране. Если у вас есть младшие братья и сестры, проведите время с ними.
ТЕЛЕЦ
Тельцам стоит внимательно прислушиваться к своей интуиции: обратите внимание на свои сны, они могут дать важную подсказку (читайте также: Как отличить интуицию от фантазий: 6 способов развить «чутье»). Чтобы не забыть сновидения, положите у кровати блокнот и ручку. В это время вы можете почувствовать недомогание и быть не в духе — это нормально, все закончится с новым лунным циклом.
БЛИЗНЕЦЫ
Посвятите время саморазвитию, запишитесь на курсы и обучитесь чему-то новому, это никогда не бывает лишним. У вас могут произойти важные события, связанные с отношениям. Кто-то получит предложение руки и сердца, а кто-то, напротив, наконец решится разорвать уже изжившую себя связь.
РАК
Ракам это полнолуние может принести неприятности со здоровьем, следите за своим самочувствием! Если в последнее время вы много работали, сбавьте обороты и дайте себе расслабиться. В это время вам хорошо побыть наедине с собой, подумать о своих целях, желаниях и наметить новый маршрут жизни.
ЛЕВ
Львам это время лучше провести с детьми. Если у вас их еще нет, но вы планируете стать родителем — эти две недели дают вам шанс на исполнение мечты. Также вас ждут приятные события, связанные с друзьями, старшими братьями или сестрами. Некоторых Львов ожидает повышение зарплаты или новая должность.
ДЕВА
Девы в этот период будут заняты вопросом внутренней гармонии. Проанализируйте, что вам мешает чувствовать себя счастливой? Возможно, пришло время что-то поменять и пойти навстречу себе. Также у вас могут случиться изменения в сфере недвижимости. Например, покупка или продажа жилья или ремонт.
ВЕСЫ
Пришло время действовать! Не откладывайте в долгий ящик свои планы: если у вас есть хорошая идея, реализуйте ее сейчас, звезды дают добро. Также уделите внимание своим младшим братьям и сестрам, если таковые имеются, устройте пикник на природе или просто поговорите по душам по телефону.
СКОРПИОН
Перед Скорпионами остро встанет финансовый вопрос. Совсем необязательно, что результат будет плох. Некоторым Скорпионам стоит ожидать прибавку к зарплате партнера. В любом случае, сейчас не пускайте деньги на ветер, лучше приберегите их и отложите в копилку, потом точно пригодятся.
СТРЕЛЕЦ
Суперлуние затронет вас больше всего, так как оно будет происходить в знаке Стрельца. Это время для работы над собой. Подумайте, чему бы вы хотели научиться? Если вы знаете ответ на этот вопрос — начинайте обучение! Оно принесет вам только пользу. А еще не забывайте про физическую нагрузку, сейчас это особенно важно.
КОЗЕРОГ
Козерогам пришла пора уединиться и поразмыслить о жизни. Задавайте себе важные вопросы, а Луна поможет найти ответы. Если у вас есть возможность отправиться в путешествие — обязательно воспользуйтесь этим шансом. Эта поездка принесет важные инсайты, а может быть, и знакомства.
ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев пришло время карьерного роста, используйте этот шанс. Новые знакомства в этот период сыграют немаловажную роль в вашем становлении, не пренебрегайте ими. Также постарайтесь как можно больше времени проводить с детьми. Если вы только на стадии планирования потомства — в этот период вы можете увидеть на тесте две заветные полоски.
РЫБЫ
Рыб ожидают изменения в работе. Возможно, сейчас вы получите новое предложение от компании мечты или перейдете на новую должность. А может, вообще решите уволиться и сменить сферу своей деятельности. Как бы там ни было, звезды вас поддержат в любом начинании. Дерзайте!
Полная Луна дает изобилие, поэтому это хорошее время для взращивания и начинания чего-либо. Можно провести небольшой ритуал: загадайте желание, положите деньги и карточки на подоконник, в окно которого светит Луна. Так вы приумножите свое благо.
Также нужно учитывать знак, в котором будет полнолуние — Козерог. Его покровитель — планета Сатурн, а значит, сейчас лучшее время, чтобы отказаться от чего-то в жизни во благо себе.
Что можно и нужно делать:
- Отказаться от вредных привычек и сладкого;
- Включить в свою жизнь йогу, медитацию;
- Ввести режим, график дел;
- Открыть счет, начать копить и откладывать;
- Стараться соблюдать порядок;
- Контролировать себя и свои эмоции.
Что не рекомендуется делать:
- Позволять себе лениться;
- Развлекаться и употреблять алкоголь;
- Относиться халатно к делам;
- Выплескивать эмоции.
Суперлуние будет действовать за два дня до и после 13-го числа. Поэтому можете уже сейчас запускать новые процессы в свою жизнь, и планета Сатурн очень щедро вознаградит вас.