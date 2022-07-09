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Врач назвал продукты, которые нужно есть после 40 лет, чтобы похудеть

Limon.ee
Врач назвал продукты, которые нужно есть после 40 лет, чтобы похудеть
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Похудение. Иллюстративное фото
Похудение. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Диетолог Арзамасцев: для того, чтобы похудеть после 40 лет, нужно есть животный белок и клетчатку.

Процесс похудения невозможен без изменения образа жизни, избавиться от лишних килограммов только с помощью сбалансированного питания не получится, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

После 40 лет в организме человека происходят гормональные изменения, которые влияют на скорость обмена веществ, лишний вес набирается быстрее, а избавиться от него становится сложнее. Садясь на диету, нужно помнить о том, что помимо правильного питания потребуется изменение привычного образа жизни, важно заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, только тогда диеты могут дать необходимый эффект, передает газета.ru.

«В первую очередь нужно добавить постный белок, курицу индейку или постную говядину. Эти продукты не перерабатываются в организме в жир, содержат витамины и аминокислоты, которые способны ускорить метаболизм и способствовать похудению», — рассказал врач.

Также, желающим похудеть стоит обратить внимание на достаточное количество клетчатки в рационе.

«Любая зелень: шпинат, капуста, сельдерей, все что зеленое и свежее, что содержит мало калорий, много витаминов, много клетчатки. Эти продукты помогут насытиться и снизить чувство голода, также нужно регулярно есть продукты, с содержанием йода, например, морскую капусту», — отметил Арзамасцев.

Специалист также порекомендовал отказаться от добавленного сахара, организм получит его из продуктов. После 40 лет необходимо включать в рацион медленные углеводы, которые дольше перевариваются и не способствуют резкому выбросу глюкозы в кровь.

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