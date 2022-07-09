18+ ⟩ На видео сняли попытки оказать первую помощь туристке в Хургаде, которой акула откусила руку и ногу

Свидетели оказали первую медицинскую помощь австрийке: один из мужчин затащил её на SUP-борд, а второй начал делать искусственный массаж сердца. Ошеломлённые туристы в панике наблюдали за происходящим и старались хоть чем-то помочь несчастной женщине.

Напомним, 1 июля в Хургаде акула откусила австрийской туристке ногу и руку, женщина умерла по дороге в больницу. А 3 июля ещё одна отдыхающая стала жертвой хищницы на популярном курорте. Власти Египта сформировали рабочую группу для выяснения причин агрессивного поведения животных. По предварительным данным, причиной нападений могло стать затонувшее судно, на борту которого находилось 16 тысяч овец.