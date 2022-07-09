Всемирно известную климатическую активистку Грету Тунберг заметили в Риге, сообщила пользовательница микроблога Twitter, которая также сфотографировалась со знаменитой шведкой.
ФОТО ⟩ В Риге заметили Грету Тунберг
Update: tā nebija halucinācija https://t.co/jnsj2xbhlM pic.twitter.com/s3kWCBE8z5— Eva Koršunova (@evljana) July 8, 2022
Пользовательница Twitter Эва встретила Тунберг возле памятника Свободы.
Люди в Twitter предполагают, что Грета, скорее всего, приехала в Ригу из Швеции. Портал Sejas.lv заметил, что в социальных сетях и на сайте Греты нет объявлений о запланированном официальном визите или митинге в Латвии.
Несколько часов назад Грета поделилась в своем Twitter-аккаунте снимком, на котором ее можно увидеть в той же футболке, что и на совместном фото с латвийкой.
Climate strike week 203. #FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/TgwkzQzR7w— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 8, 2022
Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг - 19-летняя шведская экоактивистка. В возрасте 15 лет она начала протестовать перед шведским парламентом, требуя немедленных действий для борьбы с изменением климата.
В ноябре 2018 года во многих местах мира были запущены мероприятия Fridays for Future, получившие более широкое распространение после выступления Тунберг на Климатической конференции ООН в декабре того же года.
15 марта 2019 года около 1,4 млн школьников из 112 стран (включая Латвию) приняли участие в школьной забастовке и протесте, 24 мая 2019 года прошла аналогичная акция, в которой приняли участие люди из 125 стран.
Тунберг получила несколько наград за свою активность. В 2019 году она была номинирована на Нобелевскую премию мира.