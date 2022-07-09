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Нюша больше не скрывает необычное имя сына

Limon.ee
Нюша больше не скрывает необычное имя сына
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Нюша.
Нюша. Фото: Инстаграм

В декабре 2021-го Нюша стала мамой во второй раз. До сегодняшнего дня певица не делилась фотографиями с сыном и не называла его имени. Больше артистка молчать не хочет, поэтому поспешила раскрыть семейную тайну.

В личном блоге Нюша опубликовала снимок с малышом. Лицо сына исполнительница не показала, зато озвучила его редкое имя. «Знакомьтесь — Сивов Саффрон Игоревич», — сообщила 31-летняя певица.

Еще до родов артистка призналась «СтарХиту», что необычно назовет малыша. «Имя не должно уступать в оригинальности первому, — делилась звезда. — Надеюсь, что соревноваться за внимание нашим детям точно не придется».

Нюше все равно на мнение других. Когда ее раскритиковали за имя дочери, артистка ясно дала понять, что не прислушивается к чужим суждениям. Напомним, наследницу певицы зовут Симба-Серафима.

«Когда мы называли так свою дочь, то прекрасно понимали, что будут разные мнения на этот счет. Но для нас важно только наше мнение. Как мы решили, естественно, так и будет. Ласковый вариант? Здесь уже как нравится. Мы ее зовем Симбусей, Симбочкой», — откровенничала исполнительница.

С 2017 года артистка замужем за бизнесменом Игорем Сивовым. Пара мечтает о большой семье, поэтому уже задумывается о третьем совместном ребенке (от предыдущих отношений у предпринимателя также есть двое сыновей).

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