СМИ: больная раком Лайма Вайкуле находится в тяжелом состоянии, за ней присматривает Алла Пугачева

Состояние Вайкуле оценивается как тяжелое, а буквально в конце мая она пережила рецидив заболевания. После экстренного лечения в США, Вайкуле вернулась на родину, в особняк в Юрмалу.

Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки» со ссылкой на источник в окружении звезды, состояние Вайкуле остается тяжелым.

Из-за болезни звезды был перенесен традиционный фестиваль «Laima Rendezvous», который собирал друзей Вайкуле каждый год. Официально перенос на 2023-й объяснили трудностями с въездом в страну.

Также СМИ выяснили, что находящаяся в Юрмале вместе с семьей Алла Пугачева не оставляет подругу в беде и присматривает за ней.

Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин арендовали особняк за 100 000 евро в месяц, а располагается он в том же элитном поселке, где живет Вайкуле.

«Артистка прячется ото всех. Сейчас рядом с ней Алла Пугачева», – сообщают журналисты.

Напомним, что рак молочной железы Вайкуле был диагностирован еще в 80-е годы, и на протяжении всего этого времени звезда сражается с заболеванием.

О страшном диагнозе Вайкуле рассказала публике сама в эфире «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Почти столько же лет, около сорока, продолжается дружба двух певиц.