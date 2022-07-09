Объявляется дополнительный кастинг для участия в конкурсе Mrs. Universe Estonia 2022

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, нам всем нужна перезагрузка: для нормальной жизни в новых реалиях необходим заряд позитива. «Разнообразие номинаций позволит каждой из финалисток побороться за титул самой самой красивой женщины Эстонии в своей категории», - сказала Анна, которая в начале месяца вернулась из Южной Кореи с конкурса Mrs. Universe 2021, где вошла в ТОП-50 самых красивых женщина мира. «У вас есть две недели, чтобы подать заявку и поучаствовать в нашем празднике красоты и таланта. Поверьте, вы не пожалеете. После финала вам откроются возможности участвовать и в международных конкурсах», — сказала Анна.

«Только Mrs. Universe Estonia 2022 обладает исключительными правами на выбор главных красоток страны. После конкурса в Таллинне готовьтесь к путешествиям! Впервые в истории на одной церемонии мы вместе с вами выберем представительниц Эстонии для участия в международных конкурсах: Mrs Universe, Supermodel Universe, Mrs/Ms Classic Universe, Grandma Universe/Classic Universe, WOMAN of the Universe, Mrs. Europe», — поделилась планами Микконен.

Как попасть на кастинг?

Конкурс пройдет в 4 категориях: девушки 18-27 лет, замужние женщины в возрасте от 20 до 45 лет, бабушки, которых уже радуют внуки и красотки от 45 лет (наличие внуков не обязательно). Для участия в кастинге присылайте краткое резюме и 2 фото: портрет и в полный рост (можно любительские) на электронную почту angelmodelseu@gmail.com с темой «Кастинг на конкурс Mrs. Universe Estonia 2022». Подходящие кандидаты будут приглашены на живой кастинг.