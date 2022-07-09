Некоторые рестораны «Вкусно — и точка» убрали из меню картофель фри из-за «неурожайного года»

Вчасти открытых ресторанов сети «Вкусно — и точка», которая заменила McDonald's в России, до осени не будет картофеля фри и, вероятно, по-деревенски. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«Это связано с тем, что 2021 год в России стал неурожайным для сортов картофеля, который используется для производства картошки фри в предприятиях сети», — отметили в сети, которая последние восемь лет «ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них». «Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России», — добавили в компании.

Ожидается, что проблемы с блюдами из картофеля в меню заведения закончатся этой осенью, когда появится новый урожай. В сети считают, что с нехваткой картофеля столкнутся и другие участники рынка.

В марте McDonald’s временно закрыл все свои 850 ресторанов в России, а в мае объявил об окончательном уходе из России и продаже бизнеса в стране предпринимателю Александру Говору, чья компания «ГиД» на тот момент управляла 25 российскими ресторанами McDonald’s, пишет "Правда жизни".