Гороскоп на 9 июля: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссора

Лев

В этот день Львам не стоит рассчитывать на легкие победы. Чтобы получить желаемое придется хорошенько потрудиться. Вы сможете получить то, к чему давно стремились. О себе могут напомнить давние знакомые и общение с ними вас порадует. Во второй половине дня выпадет шанс получить ценную информацию или важные известия, которые пригодятся вам совсем скоро. Появится возможность решить семейные проблемы, которые долго не давали покоя.

Дева

В субботу день внимание Дев будет сосредоточено на домашних заботах. Их может быть больше обычного, но вы справитесь со всеми делами, если подключите к выполнению семью. Если вы задумывались о ремонте, сегодня самый благоприятный день для его начала. Будьте осторожны с незнакомыми и по возможности избегайте встреч с неприятными людьми, вы особо подвержены негативному влиянию и манипуляциям.

Весы

В первой половине дня Весам необходимо проявить осторожность, рискуете наделать ошибок, о которых придется пожалеть. Мелкие неприятности могут выбить вас из колеи и вызовут сомнения в успешном завершении дела. Ваши критические замечания и колкости могут обидеть близких и стать причиной ссоры. В личных отношениях возможны перемены как к лучшему, так и в негативную сторону. Сны в это день могут быть вещими и нести важное послание.

Скорпион