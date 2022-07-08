Клиника - это то место, где действительно рождается красота. Клиентский вечер – это ставшая уже традиционной возможность проконсультироваться за один визит со специалистами сразу нескольких направлений, встретиться друг с другом и, самое главное, узнать обо всем, что поможет сделать фигуру идеальной, кожу молодой, а образ незабываемым и стильным.
Смотрите, как прошел летний вечер красоты в клинике Melior Clinics
Смотрите, как прошел летний вечер красоты в клинике Melior Clinics
Клиника Melior Clinics существует почти 10 лет. Здесь собраны самые современные и надежно зарекомендовавшие себя косметологические технологии. Клиника предлагает довольно обширный спектр услуг: от уходовых процедур и косметики до аппаратной и препаратной или инъекционной косметологии.
Клиника учитывает желания клиентов, которые хотят сохранить естественность и природную мимику, но, скажем так, вернуть молодость. Для каждого клиента специалисты клиники находят индивидуальный подход и профессионально подбирают лечебные косметологические процедуры и препараты.
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