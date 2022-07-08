Смотрите, как прошел летний вечер красоты в клинике Melior Clinics

Клиника - это то место, где действительно рождается красота. Клиентский вечер – это ставшая уже традиционной возможность проконсультироваться за один визит со специалистами сразу нескольких направлений, встретиться друг с другом и, самое главное, узнать обо всем, что поможет сделать фигуру идеальной, кожу молодой, а образ незабываемым и стильным.