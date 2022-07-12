И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ! ⟩ Эстонский фотограф Карина Ваус рассказала, почему женщины хотят сниматься обнаженными

— Заметила, что многие девушки и женщины любят одну позу: сгибается нога в колене и ступня ставится на носок. Откуда она взялась?

— Это рефлекторно. Те девушки, которые знают, как удлинить себе ноги, так никогда не встанут, так как согнутая коленка визуально укорачивает ногу. Они, наоборот, одну ногу вперед поставят и попросят, чтобы я снизу снимала. Но, с другой стороны, смотря какая задача у девушки. Скорее всего, когда-нибудь она получилась удачно на фото именно в такой позе, и у нее в голове отложилось, что это ее беспроигрышная поза.

— Есть общие беспроигрышные позы?

— Все индивидуально. Я советую перед съемкой мысленно представить перед собой стеклянную стену. И тогда находится поза и для ног, и для плеч. Важно, чтобы плечи не были на одной плоскости, а была ассиметрия. Плоское изображение добавляет веса и возраста. Надо знать свои удачные стороны, части тела и за их счет компенсировать свои минусы.

— Есть фотогеничные и нефотогеничные люди?