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И НЕ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ! ⟩ Эстонский фотограф Карина Ваус рассказала, почему женщины хотят сниматься обнаженными

Limon.ee
Эстонский фотограф Карина Ваус рассказала, почему женщины хотят сниматься обнаженными
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Ежегодно 12 июля все любители и профессионалы, причастные к фотоделу, отмечают этот праздник.

Эстонский фотограф Карина Ваус говорит, что быть фотографом - это ответственно, это значит, что нужно чувствовать, пропускать через себя происходящее вокруг. «Бесспорно, снимки всегда будут отражать взгляд фотографа на мир и окружающих его людей», - уверена Карина.

У эстонского фотографа Карины Ваус открылась поп-ап выставка в квартале Теллискиви, которую организовала управы Põhja-Tallinn. Мы поговорили с Кариной о том, почему она стала фотографом, кого легче фотографировать, кто и почему заказывает эротическую съемку, почему поза "согнуть ногу в колене и поставить на носок" считается провальной, почему людям часто не нравятся их снимки и каков нынешний тренд фотошопа.

Карина Ваус
Карина Ваус Фото: Михкель Марипуу

— В этом проекте я участвую третий год. Управа Põhja Tallinn устраивает уличные экспозиции, приглашает меня, и я всегда соглашаюсь. Я очень хочу свою полноценную выставку, идей много, но то одно, то другое... Не так много работ надо предоставить для поп-ап выставки. Организаторы задают тему, сами все печатают, развешивают. Нынешнюю экспозицию я назвала «Рыба моей мечты». Может, на снимках рыб не так много, но я так вижу тему.

Карина Ваус и руководитель проекта POP-UP Näitused Владимир Влассов
Карина Ваус и руководитель проекта POP-UP Näitused Владимир Влассов Фото: Лана Дубов

— Когда ты впервые взяла в руки камеру?

— Еще в школе, кажется, в 8-м классе. Я была активная, мне хотелось внимания к себе. Комплексов много было, потому что я закончила заниматься легкой атлетикой, вес пошел. И чтобы быть в центре внимания, но не быть перед камерой, я взяла в руки фотоаппарат, чтобы быть за ним. Мне родители подарили дорогую камеру с окошком, в котором можно было сразу смотреть снимки. Это, конечно, привлекало ко мне внимание, все ахали от восторга и были рады меня видеть на любых мероприятиях, тусовках, вечеринках, днях рождениях. Я сразу поняла: бери фотоаппарат и будешь вхожа сразу во все тусовки.

Карина Ваус
Карина Ваус Фото: Михкель Марипуу

Я не думала серьезно фотографией заниматься. Не считала себя творческим человеком, у меня хорошо шла математика, я логист по образованию. Я всегда думала, что фотограф — человек, который должен был быть близок к искусству, иметь нестандартное видение мира. Серьезно начала заниматься после рождения дочки. Чтобы не сидеть дома, а энергии у меня накопилось много, я пошла на курс фотографии к Максиму Богданцу. Это был курс студийной съемки, мне как раз было интересно: я купила хорошую камеру, чтобы ребенка снимать. Мне было мало авторежима, хотелось с мануальными настройками работать. В Youtube еще не был о много уроков по фотографии, и я прошла полугодовой курс: каждую неделю на четыре часа уезжала из семьи и попадала в другой мир.

Потом мы с Яной Сулковской сделали модельную школу, потому что она хотела учить девочек ходить, а я снимать, нужна была практика, и я тренировалась на девочках. Постепенно поняла, что мне больше всего нравится снимать. Например, природу я вообще не вижу. Мне интересно в болоте утопить кого-то, посмотреть его эмоции и отснять.

Я поняла, что мне нравится снимать светские мероприятия, когда люди стильно одеты, чувствуют себя расслабленно и заинтересованы в красивых кадрах. Фэшн-мероприятия люблю, чтобы дизайнеры получили хорошие кадры свой одежды.

— Могут ли быть универсальные фотографы?

— Могут, но не каждый, например, отснимет бриллиант. Это одна из самых тяжелых съемок. Не каждый отснимет украшения, макияж. Сейчас инстаграмовские фотографы снимают в цветовой палитре сепиа, то есть красных тонах. На самом деле таким фильтром фотографы закрывают свои погрешности, когда они что-то не угадали по свету, что-то не вытянули, а фильтр все сглаживает. Но сейчас это тренд, все хотят в таких тонах сниматься. Но не факт, что фотограф, специализирующийся на такой съемке, идеально отснимет что-то другое. Он никогда не сделает, например, бизнес-портрет. Потому что его техника не позволит, да и скорее всего, он не сможет поставить человека в правильную позу.

Карина Ваус
Карина Ваус Фото: Mihkel Maripuu

— Сложно ли снимать еду?

— В такой съемке должен быть заинтересован и владелец кафе или шеф-повар, и фотограф. Часто приходишь снимать еду, и тебе подают блюда со словами "это вкусно". А надо красиво. И ты получаешь вялый салат или слегка помятый помидор. Я смотрю лайфхаки и вижу, что кружку латте снимают не с пеной молока, а с пеной для бритья. Потому она стоит дольше, аппетитнее и объемнее выглядит в кадре. И подобных советов множество. У нас так никто не делает, хотя есть хорошие фуд-фотографы. Часто рестораторы, да и другие клиенты хотят за минимум оплаты получить максимум.

— Часто сталкиваешься с таким отношением?

— Да, при бронировании съемки человек отмечает, мол, я хочу это, это и это. Называю цену - а что так дорого? Я говорю, давайте уберем это, это и это, и останется сумма, на какую вы рассчитываете. Иногда клиент отказывается.

— Часто ли людям не нравятся их фотографии и почему?

— Я мало ресурсов трачу на саморекламу. Меня находит через соцсети или через сарафанное радио. Я всегда отправляю потенциальному заказчику свой Инстаграм, чтобы посмотрели мои работы, поняли, в каком стиле я фотографирую. Я могу наложить модный красный фильтр, но я все-таки стараюсь не изменять себе, чтобы потом претензий было меньше. Я всегда предупреждаю, что отдам самые удачные снимки с уже сделанной цветокоррекцией и спрашиваю, сколько из этих фотографий человек хочет получить отретушированными. Нередко отказываются от ретуши, но бывает, что говорят, что снимки классные, но я себе не нравлюсь. Это уже вопрос восприятия самого себя. Значит, надо чаще фотографироваться, чтобы глаз примылился. Или не заморачиваться.

Карина Ваус
Карина Ваус Фото: личный архив

— Как много можно фотошопить?

— Сегодняшний тренд — минимум. Или незаметная ретушь. Сейчас никому не нужен явный фотошоп, нужно, чтобы в Инстаграме и в реальной жизни человек был узнаваем. Натуральность в моде, как и в макияже, так и в ретуши. Мимические морщины вокруг глаз уже не убирается, только явные дефекты, например, выскочивший вдруг прыщ. Если мы говорим про фотографии для журнала, то там много ретушируется.

— Заметила, что многие девушки и женщины любят одну позу: сгибается нога в колене и ступня ставится на носок. Откуда она взялась?

— Это рефлекторно. Те девушки, которые знают, как удлинить себе ноги, так никогда не встанут, так как согнутая коленка визуально укорачивает ногу. Они, наоборот, одну ногу вперед поставят и попросят, чтобы я снизу снимала. Но, с другой стороны, смотря какая задача у девушки. Скорее всего, когда-нибудь она получилась удачно на фото именно в такой позе, и у нее в голове отложилось, что это ее беспроигрышная поза.

— Есть общие беспроигрышные позы?

— Все индивидуально. Я советую перед съемкой мысленно представить перед собой стеклянную стену. И тогда находится поза и для ног, и для плеч. Важно, чтобы плечи не были на одной плоскости, а была ассиметрия. Плоское изображение добавляет веса и возраста. Надо знать свои удачные стороны, части тела и за их счет компенсировать свои минусы.

— Есть фотогеничные и нефотогеничные люди?

— Когда мне так говорят, я отвечаю: вы не нашли своего фотографа, вас еще не увидели. Я тоже не всех вижу. Нужно быть на одной волне с человеком, которого снимаешь, должен быть энергообмен. Я всегда смотрю своих клиентов в соцсетях, прежде чем приступить к фотосъемке. Нет нефотогеничных, надо пробовать и искать своего фотографа, чтобы его снимки тебе понравились. Может быть, стоит пересмотреть свои ожидания. Посмотри на фото Бузовой, они все сильно отфотошоплены! И на всех она максимум в трех позах. Она отлично знает, как встать, чтобы лучше получиться. Если я приеду к ней и просто сделаю сет, уверена, что хороших снимков будет не слишком много.

— От какой съемки ты можешь отказаться?

— От любой, если не совпаду с клиентом энергетически. Я стараюсь не только по переписке общаться, а созвониться с человеком, посмотреть в социальных сетях, чем он дышит. Можно отснять любого, но позитивного эмоционального обмена не будет, и это покажут фотографии.

— Ты делаешь эротические фотосессии? Часто ли обращаются к тебе с такой просьбой и для кого делают?

— Снимаю, и мне нравится больше мужчин снимать. Это же нормально! Эротические фотосессии больше хотят женщины после 40, да, они стесняются, но все очень хотят. Вот приходит ко мне в студию женщина, я знаю, что у нее куча платьев с собой для разных образов, но мы заканчиваем на втором, и я говорю уверенно: раздевайся. И она раздевается. Я же вижу, что она к этому меня подводит.

— Как ты видишь?

— По ее позам. Когда я ее отсняла в строгом костюме в деловом стиле и предлагаю еще поснимать в этой же одежде, то она начинает вставать в такие позы, которые неоднозначно говорят, что надо снимать штаны и делать все то же самое в трусиках. И скорее всего на ней окажется кружевное белье. Но если женщина стесняется, я предлагаю сняться в пиджаке на голое тело. Я чувствую, как она кайфует в этот момент, и понимаю, что такие снимки ей нужны не для мужа или любовника, а для себя.

— Чтобы повысить самооценку?

— Однозначно. И такая женщина их никуда не выставит. После съемки в полуобнаженном виде я предлагаю вернуться ко всем тем платьям, которые клиентка принесла с собой, но она отказывается.

Неожиданно то, что молодые девчонки стесняются сейчас. Если пять лет назад все были готовы раздеться, то сегодня они понимают, что соцсети просматривают работодатели и такие снимки, размещенные в соцсетях, могут навредить карьерному росту. К счастью, молодежь начинает думать и фильтрует то, что надо ставить в соцсети. Молоденькие готовые показывать свою фигуру, если они спортом занимаются. Добавлю, что и комплексов у молодых девчонок много. Они, видимо, насмотрелись идеально обработанных тел в Инстаграме. Но, как мне кажется, это побуждает их заниматься спортом и здоровым питанием. Так что с молодыми у меня мало эротических съемок. Больше с женщинами, которые состоялись. С ними интереснее, они, как правило, приходят и понимают, что и макияж нужен. А он обязателен. Даже не ради снимка, а потому что в макияже вы чувствуете себя уверенней.

— Ты не можешь подрисовать тени на веках, сделать губы поярче?

— Я все могу. Но здесь дело в своем ощущении. Когда женщина приходит на съемку с прической, с макияжем, с туфлями, подобранными под нижнее белье, она чувствует себя богиней. И это ощущение она транслирует в фотографиях, которые получаются восхитительными, а все восторгаются.

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