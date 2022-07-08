Вы когда-нибудь задумывались о том, что не все лакомства, которые мы едим, одинаково вредны для здоровья? Торты, чипсы и вино – самые популярные вещи, которые приходят на ум, когда мы думаем, от чего отказаться во время диеты. Понять, от чего нужно отказаться в первую очередь, нам помогла фитнес-нутрициолог и руководитель международного проекта по снижению веса Екатерина Малнач.
Торт, чипсы и вино – выбираем меньшее из зол
*Алкоголь не рекомендуется, естественно, ни в каких дозах, но мы рассматриваем его в рамках калорийности и процесса снижения веса.
Екатерина расставляет так (от худшего к лучшему): торт, чипсы, вино.
«Вино - меньшее. Там даже есть что-то полезное. Если мы говорим про сухое вино, то можно выпить, а иногда даже рекомендуется. Красное - бокал без проблем. Два в неделю – тоже.
А торт - вообще кошмар. Это продукт, которого в природе нет.
Жиры и сахара вместе – это человек искусственно изобрел, для нашего организма - это большой шок и отложится туда, куда не нужно. Чипсы - тоже нехорошие жиры, но как минимум там нет сахара», – рассказывает Малнач.
Она отмечает, что если речь идет о вине, то тут тоже важно, чтобы закуски к нему были нежирные и невредные. Пить вино «без ничего» тоже не следует, напоминает rus.tvnet.lv.