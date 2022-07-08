Торт, чипсы и вино – выбираем меньшее из зол

*Алкоголь не рекомендуется, естественно, ни в каких дозах, но мы рассматриваем его в рамках калорийности и процесса снижения веса.

Екатерина расставляет так (от худшего к лучшему): торт, чипсы, вино.

«Вино - меньшее. Там даже есть что-то полезное. Если мы говорим про сухое вино, то можно выпить, а иногда даже рекомендуется. Красное - бокал без проблем. Два в неделю – тоже.

А торт - вообще кошмар. Это продукт, которого в природе нет.

Жиры и сахара вместе – это человек искусственно изобрел, для нашего организма - это большой шок и отложится туда, куда не нужно. Чипсы - тоже нехорошие жиры, но как минимум там нет сахара», – рассказывает Малнач.