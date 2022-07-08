С наступлением лета в столице становится все больше туристов, многие из которых - финны. Но, по данным финских СМИ, Таллин перестал быть ценовым раем, каким он являлся несколько лет назад, пишет Elu24.
Финские СМИ: Таллинн больше не рай
На этой неделе финское издание Ilta-Sanomat опубликовало подробный материал о Таллинне, поскольку эстонская столица вновь стала излюбленным местом отдыха финнов после смягчения коронавирусных ограничений.
"Почти два года здесь не было иностранцев. Ситуация начала меняться в мае, и теперь здесь много финнов", - говорит Юри, который работает за сырным прилавком магазина Rimi.
Кристина, официантка в баре Route 33, говорит, что в последние месяцы количество туристов увеличилось, причем наиболее частыми посетителями являются финны. "Количество туристов заметно увеличилось. Финны - самые частые посетители. Здесь также много британских туристов и, что удивительно, много туристов из Индии".
Больше никакого ценового рая
Многие финны приезжают в Эстонию и Таллинн за более дешевым алкоголем. Здесь можно приобрести и более дешевые лекарства. Помимо болеутоляющих средств и аспирина, финны в Эстонии могут дешевле купить лекарства от аллергии и глазные капли.
Хоть цены на алкоголь и лекарства в Эстонии дешевле, чем в Финляндии, скандинавские соседи заметили рост цен. "В мае цена на алкоголь в Эстонии была ниже, чем в начале пандемии коронавируса, но за несколько последних месяцев цены выросли до уровня 2018 года и даже выше", - пишет одно из финских СМИ.
В нем отмечается, что некоторые виды алкоголя на пароме можно купить дешевле, чем на суше.
Проще говоря, Эстония больше не рай для финнов, каким стана являлась годами ранее. "Продукты дорожают на несколько десятков процентов и уже сравнялись с финскими ценами, а иногда даже выше".
Но это не значит, что наши северные соседи перестанут ездить в Таллинн
Финские сёстры Яана и Анита, проделавшие путь от Хельсинки до Таллинна, говорят, что если искать, то обязательно найдёшь. "Вы не обязаны приезжать сюда, потому что это доступно. Цены почти одинаковые, в некоторых местах даже дороже. Проживание в отелях обходится дешевле. Ночь в Таллинне стоит 80 евро, но если вы отправитесь на несколько километров от центра города и не нуждаетесь в роскоши, то сможете уложиться и в 60 евро".
Яана и Анита приехали в Таллинн, чтобы купить новую одежду. "Здесь есть разные магазины одежды, и здесь мы можем купить одежду, сумки и обувь, которые не можем купить в других местах", - добавили сёстры.
Супружеские пары Юха и Юха-Пекка тоже приехали на отдых в Таллинн. Пока жены делают покупки, мужья наслаждаются пивом на террасе ресторана в хорошую погоду. "Мы рассматривали поездки в Италию и Францию, но они были чертовски дорогими. Мы отложили дальние поездки на осень и приехали сюда", - добавил финн, приехавший в Таллинн.
Финское издание также сравнило цены на различные продукты в 2007, 2018 и 2022 годах. Цены этого года были разделены на две части - апрель и июнь. Для сравнения брались цены из одинаковых сетей магазинов, в основном из Rimi. Более подробное сравнение цен можно увидеть ЗДЕСЬ.