Финские СМИ: Таллинн больше не рай

На этой неделе финское издание Ilta-Sanomat опубликовало подробный материал о Таллинне, поскольку эстонская столица вновь стала излюбленным местом отдыха финнов после смягчения коронавирусных ограничений.

"Почти два года здесь не было иностранцев. Ситуация начала меняться в мае, и теперь здесь много финнов", - говорит Юри, который работает за сырным прилавком магазина Rimi.

Кристина, официантка в баре Route 33, говорит, что в последние месяцы количество туристов увеличилось, причем наиболее частыми посетителями являются финны. "Количество туристов заметно увеличилось. Финны - самые частые посетители. Здесь также много британских туристов и, что удивительно, много туристов из Индии".

Больше никакого ценового рая

Многие финны приезжают в Эстонию и Таллинн за более дешевым алкоголем. Здесь можно приобрести и более дешевые лекарства. Помимо болеутоляющих средств и аспирина, финны в Эстонии могут дешевле купить лекарства от аллергии и глазные капли.

Хоть цены на алкоголь и лекарства в Эстонии дешевле, чем в Финляндии, скандинавские соседи заметили рост цен. "В мае цена на алкоголь в Эстонии была ниже, чем в начале пандемии коронавируса, но за несколько последних месяцев цены выросли до уровня 2018 года и даже выше", - пишет одно из финских СМИ.

В нем отмечается, что некоторые виды алкоголя на пароме можно купить дешевле, чем на суше.

Туристы в Старом городе Таллинна. Фото 2019 года. Фото: Tiina Oja