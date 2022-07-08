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Финские СМИ: Таллинн больше не рай

Геттер Трумси Limon.ee
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Финские СМИ: Таллинн больше не рай
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Soome turistid Tallinnas. Illustratiivne pilt pärineb aastast 2019.
Soome turistid Tallinnas. Illustratiivne pilt pärineb aastast 2019. Фото: Mihkel Maripuu

С наступлением лета в столице становится все больше туристов, многие из которых - финны. Но, по данным финских СМИ, Таллин перестал быть ценовым раем, каким он являлся несколько лет назад, пишет Elu24.

На этой неделе финское издание Ilta-Sanomat опубликовало подробный материал о Таллинне, поскольку эстонская столица вновь стала излюбленным местом отдыха финнов после смягчения коронавирусных ограничений.

"Почти два года здесь не было иностранцев. Ситуация начала меняться в мае, и теперь здесь много финнов", - говорит Юри, который работает за сырным прилавком магазина Rimi.

Кристина, официантка в баре Route 33, говорит, что в последние месяцы количество туристов увеличилось, причем наиболее частыми посетителями являются финны. "Количество туристов заметно увеличилось. Финны - самые частые посетители. Здесь также много британских туристов и, что удивительно, много туристов из Индии".

Больше никакого ценового рая

Многие финны приезжают в Эстонию и Таллинн за более дешевым алкоголем. Здесь можно приобрести и более дешевые лекарства. Помимо болеутоляющих средств и аспирина, финны в Эстонии могут дешевле купить лекарства от аллергии и глазные капли.

Хоть цены на алкоголь и лекарства в Эстонии дешевле, чем в Финляндии, скандинавские соседи заметили рост цен. "В мае цена на алкоголь в Эстонии была ниже, чем в начале пандемии коронавируса, но за несколько последних месяцев цены выросли до уровня 2018 года и даже выше", - пишет одно из финских СМИ.

В нем отмечается, что некоторые виды алкоголя на пароме можно купить дешевле, чем на суше.

Туристы в Старом городе Таллинна. Фото 2019 года.
Туристы в Старом городе Таллинна. Фото 2019 года. Фото: Tiina Oja

Проще говоря, Эстония больше не рай для финнов, каким стана являлась годами ранее. "Продукты дорожают на несколько десятков процентов и уже сравнялись с финскими ценами, а иногда даже выше".

Но это не значит, что наши северные соседи перестанут ездить в Таллинн

Финские сёстры Яана и Анита, проделавшие путь от Хельсинки до Таллинна, говорят, что если искать, то обязательно найдёшь. "Вы не обязаны приезжать сюда, потому что это доступно. Цены почти одинаковые, в некоторых местах даже дороже. Проживание в отелях обходится дешевле. Ночь в Таллинне стоит 80 евро, но если вы отправитесь на несколько километров от центра города и не нуждаетесь в роскоши, то сможете уложиться и в 60 евро".

Яана и Анита приехали в Таллинн, чтобы купить новую одежду. "Здесь есть разные магазины одежды, и здесь мы можем купить одежду, сумки и обувь, которые не можем купить в других местах", - добавили сёстры.

Супружеские пары Юха и Юха-Пекка тоже приехали на отдых в Таллинн. Пока жены делают покупки, мужья наслаждаются пивом на террасе ресторана в хорошую погоду. "Мы рассматривали поездки в Италию и Францию, но они были чертовски дорогими. Мы отложили дальние поездки на осень и приехали сюда", - добавил финн, приехавший в Таллинн.

Финское издание также сравнило цены на различные продукты в 2007, 2018 и 2022 годах. Цены этого года были разделены на две части - апрель и июнь. Для сравнения брались цены из одинаковых сетей магазинов, в основном из Rimi. Более подробное сравнение цен можно увидеть ЗДЕСЬ.

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