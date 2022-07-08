«Кому я нужна?»: что помешало Жанне Фриске хотя бы раз в жизни выйти замуж

Жанна так ни разу в жизни и не надела подвенечного платья. Любовь Успенская утверждала, что однажды услышала от нее: «Люба, ну кому я нужна, я же дома появляюсь раз в пять месяцев».

И все-таки в жизни Фриске было достаточно влюбленных в нее мужчин. И предложения руки и сердца, конечно, тоже были.

Шепелев: свадьба не сделает отношения лучше

Казалось бы, куда уж логичнее: с телеведущим Дмитрием Шепелевым Жанну связывал общий ребенок. Почему бы не соблюсти все формальности? Однако Шепелев, который стал последней любовью Фриске, официально жениться не собирался в принципе. Даже когда стало ясно, что скоро на свет появится сын, которого фактические супруги назвали Платоном.

Дмитрий был в ЗАГСе в качестве жениха один-единственный раз. Невеста — коллега, с которой он встречался несколько лет. Брак продлился всего две недели. По словам Шепелева, выяснилось, что молодая обманула, сказав, что если росписи не будет, ей придется очень далеко ехать по распределению после учебы.

«Я собрал вещи, и больше мы никогда не виделись. С тех пор я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения. В моей жизни были очень счастливые отношения, и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше», — уверен телеведущий.