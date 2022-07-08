Таймо Тоомаст: мне оставалось жить несколько месяцев, а теперь у меня новые легкие

В середине июля Вилья Тоомаст сообщила в Facebook, что ее муж, оперный певец и педагог Таймо Тоомаст, перенес операцию по пересадке легких.

«Мы с Таймо хотим сообщить, что 15 мая в клинике Тартуского университета была проведена операция, и Таймо пересадили новые легкие, — написала Вилья в социальных сетях и добавила, что операция прошла успешно. - Хотя для полного восстановления требуется время, Таймо уже ходит». Таймо признался, что произошло настоящее чудо, так как в Эстонии уже больше года не делают подобные операции.

Вилья и Таймо посетили студию программы Ringvaade. «Это счастье, что были найдены подходящие легкие, потому что такое случается редко. Врачи говорили, что мне оставалось жить 2-6 месяцев, - сказал Таймо. - Для меня тоже было неожиданностью, что я так быстро встал на ноги и полностью восстановился».

Таймо, который годами боролся с неизлечимой болезнью легких, рассказал, что на Рождество он думал, что отмечает праздник последний раз в жизни. «Но я боролся, и мое желание выжить было очень сильным», отмечает Таймо.

Вилья и Таймо Тоомаст Фото: Madis Sinivee

«Больно смотреть, как каждый день на твой глазах умирает дорогой тебе человек, — говорит Вилья. - Но не было времени на эмоции, потому что нужно было делать некоторые вещи за двоих».

Музыкант признался, что не помнит, как он дышал до операции, но сейчас, когда он утром делает дыхательную гимнастику и его легкие наполняются воздухом, он счастлив.

Таймо также вспомнил тот день, когда раздался судьбоносный телефонный звонок. «Однажды утром из больницы позвонили и сообщили, что легкие для меня найдены. Я сказал, что мне надо подумать, и позвонил Вилье», — признался он. Чьи легкие ему пересадили, музыкант не знает, известно, что легкие прибыли из Скандинавии.