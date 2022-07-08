Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big рассказали об эмиграции, жизни в США и новом клипе: "Считаем себя обязанными высказаться"

Мы видели новости с призывами, но невозможно ни меня, ни Соню, ни остальных русских людей лишить гражданства. Сейчас все очень сложно — кто-то из коллектива до сих пор находится в России. Сложно выезжать из страны, потому что нужны визы, с европейскими еще нормально, но с американскими очень сложно.

Пока работать в России музыканты не могут и были вынуждены отказаться от выступлений. «Нас внесли во все черные списки, запретив концертную деятельность. Списки неофициальные, они приходят на площадки, где написано, кто не может выступать. Поэтому пока все концерты придется отменить», - говорит Прусикин.

Илья Прусикин рассказал о жизни в США и отметил, что там, несмотря на сложную политическую ситуацию, нет плохого отношения к русским, как и "отмены" русской культуры, о которой часто говорят в России: «Здесь есть место для каждого. Здесь не важно, кто ты: русский, мексиканец, американец, африканец. Всем на всех пофиг, в хорошем смысле. Занимайся своим делом, а я занимаюсь своим. Ты русский — хорошо. А я вот американец. А я мексиканец. Ну и хорошо, классно. В Америке нет "отмены" русской культуры. Я не видел ни разу. В Нью-Йорке проходят спектакли Барышникова. Возможно, пропаганда считает "отменой культуры" "отмену" этих вот дворцовых воротил, у которых яхты отнимают? Я бы их тоже отменил. Я не понимаю, почему Россия сама их не "отменила" и это приходится делать другим».