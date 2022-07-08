Поклонницы не узнали 61-летнего Антонио Бандераса на новых фото
Поклонницы не узнали 61-летнего Антонио Бандераса на новых фото
Так, секс-символ своего времени Антонио Бандерас изменился так разительно, что его поклонницы по всему миру просто ахнули.
Несмотря на все свое былое обаяние, актер теперь одинок: его супруга Мелани Гриффит подала на развод, ссылаясь на «непреодолимые разногласия». Да и карьера Антонио пошла на спад: он хотел попробовать в жизни что-то, кроме актерства, а поэтому пробовал себя и в режиссуре, и в пении, и в виноделии.
Вскоре в прокат выйдет новая картина с Бандеросом и Пенелопой Круз в главных ролях. Однако его снимки, сделанные во время официального релиза картины, заставляют взгрустнуть.
Антонио Бандерас и Пенелопа Круз
Rw/mpi/capital Pictures
В 61 артист старается молодиться и даже красит волосы, но кого он хочет обмануть?
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