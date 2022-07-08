Ольга Бузова снялась топлес, подражая известной голливудской актрисе

В последнее время светская хроника пестрела фотографиями попы певицы Ольги Бузовой. Артистка решила акцентировать внимание своих подписчиков именно на этой части своего тела, выставляя круглые ягодицы в разных бикини на всеобщее обозрение.

Однако сейчас Ольга озабочена продвижением своей новой песни, а это требует совсем другого подхода, пишет Topnews. Бузова разместила в Сети снимок, на котором она в одних крошечных трусиках пьет кофе, прикрыв обнаженную грудь волосами. «Готова читать комментарии и отзывы о новой песне», - заявила певица.