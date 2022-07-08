ВИДЕО ⟩ Наталья Рудова едва не потеряла лифчик в бассейне, попав на видео
Наталья Рудова едва не потеряла лифчик в бассейне, попав на видео
Наталья Рудова, проводящая жаркий отпуск в Турции, ежедневно радует поклонников фотоотчетами. В Инстаграме преобладают снимки почти обнаженной кинодивы в разных бикини на фоне моря, яхт.
Решив искупаться, Наталья попросила подругу запечатлеть этот процесс. В результате подписчики увидели курьезный момент. Окунувшись в воду в двухцветном бикини, Наталья так увлеклась демонстрацией своих форм, что упустила момент, когда ее купальник предательски сполз.
От неожиданности она поперхнулась водой и издала смешной звук.
У артистки хватило юмора посмеяться над собой. Выложив видео, она попросила смотреть его до конца, сопроводив его смеющимися смайлами.
Но верные поклонники, не смотря на забавное происшествие, не перестали восхищаться красотой актрисы и воздали должное ее точеной фигуре.