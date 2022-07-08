ВИДЕО ⟩ Наталья Рудова едва не потеряла лифчик в бассейне, попав на видео

Наталья Рудова, проводящая жаркий отпуск в Турции, ежедневно радует поклонников фотоотчетами. В Инстаграме преобладают снимки почти обнаженной кинодивы в разных бикини на фоне моря, яхт.

Решив искупаться, Наталья попросила подругу запечатлеть этот процесс. В результате подписчики увидели курьезный момент. Окунувшись в воду в двухцветном бикини, Наталья так увлеклась демонстрацией своих форм, что упустила момент, когда ее купальник предательски сполз.

От неожиданности она поперхнулась водой и издала смешной звук.

У артистки хватило юмора посмеяться над собой. Выложив видео, она попросила смотреть его до конца, сопроводив его смеющимися смайлами.