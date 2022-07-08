ПОШЛА ПО СТОПАМ СМИТА ⟩ Актриса Бортич влепила пощечину звезде КВН за оскорбление во время интервью

Гостьей комик-шоу «Плюшки» на YouTube с ведущим Богданом Лисевским стала актриса Саша Бортич.

В ходе так называемого интервью, хотя по сути это провокационные вопросы, которые далеки от реальных событий из жизни гостя, Бортич не выдержала и влепила пощечину ведущему.

Так, Лисевский поинтересовался у актрисы, действительно ли ей требуется объектив для муравьев из-за маленького размера лица и в какой кабинке туалета она сидела перед интервью – мужской или женской.

Также он подверг критике внешний вид актрисы, а точнее ее наряд, назвав ее Саньком. Бортич длительное время терпела, хотя и говорила, что хочет покинуть это шоу. Более того, она обратила внимание, что все задаваемые вопросы не были утверждены заранее и потребовала связаться с ее агентом.

«Что происходит? Позвоните моему агенту. Мы все это не утверждали», – сказала Бортич

Однако под конец она все не выдержала и ударила по щеке Лисевского за вопрос о фильме «Я худею», когда ведущий сознательно пропустил в названии фильма букву «Д». После чего актриса покинула студию.