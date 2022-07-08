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ПОШЛА ПО СТОПАМ СМИТА ⟩ Актриса Бортич влепила пощечину звезде КВН за оскорбление во время интервью

Limon.ee
Актриса Бортич влепила пощечину звезде КВН за оскорбление во время интервью
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Александра Бортич
Александра Бортич Фото: CAP/SFS

Лисевский же по сути длительное время нарывался на грубость, но в итоге получил по лицу, пишет Topnews.

Гостьей комик-шоу «Плюшки» на YouTube с ведущим Богданом Лисевским стала актриса Саша Бортич.

В ходе так называемого интервью, хотя по сути это провокационные вопросы, которые далеки от реальных событий из жизни гостя, Бортич не выдержала и влепила пощечину ведущему.

Так, Лисевский поинтересовался у актрисы, действительно ли ей требуется объектив для муравьев из-за маленького размера лица и в какой кабинке туалета она сидела перед интервью – мужской или женской.

Также он подверг критике внешний вид актрисы, а точнее ее наряд, назвав ее Саньком. Бортич длительное время терпела, хотя и говорила, что хочет покинуть это шоу. Более того, она обратила внимание, что все задаваемые вопросы не были утверждены заранее и потребовала связаться с ее агентом.

«Что происходит? Позвоните моему агенту. Мы все это не утверждали», – сказала Бортич

Однако под конец она все не выдержала и ударила по щеке Лисевского за вопрос о фильме «Я худею», когда ведущий сознательно пропустил в названии фильма букву «Д». После чего актриса покинула студию.

Впрочем, зрители шоу уверены, что весь конфликт был постановочным для рекламы шоу. Причем, Бортич, по мнению многих комментаторов, сыграла свою роль малоубедительно.
 

 
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