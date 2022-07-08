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СДЕЛАЙТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Как приготовить недорогой ужин ресторанного уровня

Limon.ee
Как приготовить недорогой ужин ресторанного уровня
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Сыр Буррата с томатами.
Сыр Буррата с томатами. Фото: Lauri Laan lauri@non.ee

Буррату с помидорами, пасту с лососем, азиатскую лапшу с креветками и другие ресторанные блюда можно приготовить самостоятельно, но самое приятное, что на ингредиенты для каждого из них уйдет не более 6 евро. Шеф-повар ресторана «Зарядье» Сергей Лазарев рассказал «Газете.Ru», как приготовить ужин «как в ресторане» и при этом не разориться на продуктах.

Начать шеф Сергей Лазарев предлагает с закусок. Например, с популярной в московских ресторанах бурраты с томатами. Ингредиенты он советует покупать на рынке — там, по его словам, продукты дешевле и вкуснее.

«Купите на рынке пару узбекских помидоров и там же, у местных фермеров, буррату. Нарежьте томаты, порвите сыр, полейте оливковым маслом и бальзамическим соусом», — рассказывает он.

Буррата с помидорами черри.
Буррата с помидорами черри. Фото: Priit Pullerits

Если бурраты на рынке не нашлось, можно заменить ее спелым авокадо. Для приготовления салата потребуются также помидор, немного оливкового масла, соль и перец.

«И обязательно возьмите на рынке лаваш или чиабатту», — советует он.

Продолжить ужин на итальянский манер шеф предлагает пастой с лососем. Для приготовления потребуются 200 г лосося или другой красной рыбы, спагетти, томаты в собственном соку и немного сливок.

Паста с лососем

«Рыбу нарежьте кубиками, обжарьте, добавьте томаты, сливки, соль, перец, орегано, оливковое масло. Сварите спагетти и смешайте с соусом — вот вам ресторанное блюдо за 6 евро», — говорит шеф.

Мясоедам Лазарев рекомендует приготовить классическое блюдо — свинину с жареной картошкой. Потребуется небольшой кусок свинины (шеф рекомендует брать эскалоп) и несколько молодых картошин.

«Эскалоп из свинины с жареной картошкой — отличный ужин, который также обойдется не дороже 6 евро, даже дешевле», — уверен он.

Еще одно ресторанное блюдо от шефа — паста с говядиной в томатном соусе. Потребуется 200 г говядины, луковица, морковка, помидор, оливковое масло и специи.

«Сварите мясо, чтобы оно стало мягким и легко разделялось на кусочки. Бульон, кстати, можно оставить на суп. Мясо разомните, добавьте томаты, соль, перец, орегано, оливковое масло — получился соус. Сварите пасту, перемешайте, выложите в тарелку, посыпьте свежей петрушкой — ресторанное блюдо за 6 евро готово», — делится шеф.

Китайская лапша. Фото иллюстративное.
Китайская лапша. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

По словам шефа, с бюджетом в 6 евро можно приготовить и блюда в азиатском стиле. Например, лапшу с хрустящими креветками. Для приготовления потребуются пять креветок, кукурузный крахмал, майонез, сгущенка и васаби. Креветки замешайте в крахмале и обжарьте их на раскаленном масле, чтобы они получились хрустящими. Приготовьте сладко-острый соус: смешайте сгущенку, майонез и васаби до однородной массы. Замешайте в получившемся соусе креветки. В качестве основы Лазарев советует использовать бюджетную лапшу быстрого приготовления.

«Это точно такая же азиатская лапша, она ничем не хуже, чем та, что вам подают в азиатских ресторанах. Она не набухает, не переваривается, ее достаточно просто залить кипятком», — объясняет он.

Лазарев добавляет, что вместо креветок можно использовать куриное филе, с ним, по его словам, блюдо получится еще дешевле.

Совет от шефа: покупайте сезонные овощи на рынках. 

«Можно приготовить итальянский салат а-ля панцанелла. Порежьте томаты, посыпьте солью, добавьте оливковое масло, немного орегано и листьев базилика. И обязательно покрошить туда чиабату. Под бокальчик белого вина летом — супер», — делится он рецептом.

Ну и, какое же ресторанное меню без десерта. Тут у шефа сразу несколько идей. Например, летнее варенье из цветков розового клевера, которое, по словам шефа, получается очень вкусным, нежным и очень бюджетным.

«Сейчас лето, можно пойти в поле, набрать цветков розового клевера, минут на 20 замочить в холодной воде, чтобы смылись все насекомые. Потом хорошенько просушить на вафельном полотенце, и поставить вариться: на 350 г цветов надо взять 1,5 кг сахара и все это проварить полчаса. Затем разлить по банкам и убрать охлаждаться. Варенье можно есть просто так, добавлять в чай или делать из него клеверную воду», — рассказывает он.

Если вы проводите выходные на даче, Лазарев предлагает отойти от классики и приготовить на мангале десерт из ананаса. Фрукт необходимо помыть и, не очищая, обжарить на решетке гриль так, чтобы он со всех сторон стал черным.

Ананас на гриле.
Ананас на гриле. Фото: Mikk Mägi

«Внутри при нагревании карамелизуется сахар и ананас становится мягким и сладким. Затем его надо разрезать пополам на «лодочки», из которых будет удобно вырезать кусочки. Разложите ананас по тарелкам, а сверху обязательно шарик ванильного мороженого. Можно еще подогреть немного рома или коньяка, полить и поджечь», — поделился рецептом он.

Если вы купили кислую клубнику, шеф советует приготовить из нее клубничный суп. Измельчите ягоды в блендере, добавьте немного сахарной пудры, разлейте по тарелкам и добавьте мороженое.

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