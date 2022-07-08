СДЕЛАЙТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Как приготовить недорогой ужин ресторанного уровня

Буррату с помидорами, пасту с лососем, азиатскую лапшу с креветками и другие ресторанные блюда можно приготовить самостоятельно, но самое приятное, что на ингредиенты для каждого из них уйдет не более 6 евро. Шеф-повар ресторана «Зарядье» Сергей Лазарев рассказал «Газете.Ru», как приготовить ужин «как в ресторане» и при этом не разориться на продуктах.
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Начать шеф Сергей Лазарев предлагает с закусок. Например, с популярной в московских ресторанах бурраты с томатами. Ингредиенты он советует покупать на рынке — там, по его словам, продукты дешевле и вкуснее.
«Купите на рынке пару узбекских помидоров и там же, у местных фермеров, буррату. Нарежьте томаты, порвите сыр, полейте оливковым маслом и бальзамическим соусом», — рассказывает он.
Если бурраты на рынке не нашлось, можно заменить ее спелым авокадо. Для приготовления салата потребуются также помидор, немного оливкового масла, соль и перец.
«И обязательно возьмите на рынке лаваш или чиабатту», — советует он.
Продолжить ужин на итальянский манер шеф предлагает пастой с лососем. Для приготовления потребуются 200 г лосося или другой красной рыбы, спагетти, томаты в собственном соку и немного сливок.
Паста с лососем
«Рыбу нарежьте кубиками, обжарьте, добавьте томаты, сливки, соль, перец, орегано, оливковое масло. Сварите спагетти и смешайте с соусом — вот вам ресторанное блюдо за 6 евро», — говорит шеф.
Мясоедам Лазарев рекомендует приготовить классическое блюдо — свинину с жареной картошкой. Потребуется небольшой кусок свинины (шеф рекомендует брать эскалоп) и несколько молодых картошин.
«Эскалоп из свинины с жареной картошкой — отличный ужин, который также обойдется не дороже 6 евро, даже дешевле», — уверен он.
Еще одно ресторанное блюдо от шефа — паста с говядиной в томатном соусе. Потребуется 200 г говядины, луковица, морковка, помидор, оливковое масло и специи.
«Сварите мясо, чтобы оно стало мягким и легко разделялось на кусочки. Бульон, кстати, можно оставить на суп. Мясо разомните, добавьте томаты, соль, перец, орегано, оливковое масло — получился соус. Сварите пасту, перемешайте, выложите в тарелку, посыпьте свежей петрушкой — ресторанное блюдо за 6 евро готово», — делится шеф.
По словам шефа, с бюджетом в 6 евро можно приготовить и блюда в азиатском стиле. Например, лапшу с хрустящими креветками. Для приготовления потребуются пять креветок, кукурузный крахмал, майонез, сгущенка и васаби. Креветки замешайте в крахмале и обжарьте их на раскаленном масле, чтобы они получились хрустящими. Приготовьте сладко-острый соус: смешайте сгущенку, майонез и васаби до однородной массы. Замешайте в получившемся соусе креветки. В качестве основы Лазарев советует использовать бюджетную лапшу быстрого приготовления.
«Это точно такая же азиатская лапша, она ничем не хуже, чем та, что вам подают в азиатских ресторанах. Она не набухает, не переваривается, ее достаточно просто залить кипятком», — объясняет он.
Лазарев добавляет, что вместо креветок можно использовать куриное филе, с ним, по его словам, блюдо получится еще дешевле.
Совет от шефа: покупайте сезонные овощи на рынках.
«Можно приготовить итальянский салат а-ля панцанелла. Порежьте томаты, посыпьте солью, добавьте оливковое масло, немного орегано и листьев базилика. И обязательно покрошить туда чиабату. Под бокальчик белого вина летом — супер», — делится он рецептом.
Ну и, какое же ресторанное меню без десерта. Тут у шефа сразу несколько идей. Например, летнее варенье из цветков розового клевера, которое, по словам шефа, получается очень вкусным, нежным и очень бюджетным.
«Сейчас лето, можно пойти в поле, набрать цветков розового клевера, минут на 20 замочить в холодной воде, чтобы смылись все насекомые. Потом хорошенько просушить на вафельном полотенце, и поставить вариться: на 350 г цветов надо взять 1,5 кг сахара и все это проварить полчаса. Затем разлить по банкам и убрать охлаждаться. Варенье можно есть просто так, добавлять в чай или делать из него клеверную воду», — рассказывает он.
Если вы проводите выходные на даче, Лазарев предлагает отойти от классики и приготовить на мангале десерт из ананаса. Фрукт необходимо помыть и, не очищая, обжарить на решетке гриль так, чтобы он со всех сторон стал черным.
«Внутри при нагревании карамелизуется сахар и ананас становится мягким и сладким. Затем его надо разрезать пополам на «лодочки», из которых будет удобно вырезать кусочки. Разложите ананас по тарелкам, а сверху обязательно шарик ванильного мороженого. Можно еще подогреть немного рома или коньяка, полить и поджечь», — поделился рецептом он.
Если вы купили кислую клубнику, шеф советует приготовить из нее клубничный суп. Измельчите ягоды в блендере, добавьте немного сахарной пудры, разлейте по тарелкам и добавьте мороженое.