СДЕЛАЙТЕ УЖЕ СЕГОДНЯ! ⟩ Как приготовить недорогой ужин ресторанного уровня

Начать шеф Сергей Лазарев предлагает с закусок. Например, с популярной в московских ресторанах бурраты с томатами. Ингредиенты он советует покупать на рынке — там, по его словам, продукты дешевле и вкуснее.

«Купите на рынке пару узбекских помидоров и там же, у местных фермеров, буррату. Нарежьте томаты, порвите сыр, полейте оливковым маслом и бальзамическим соусом», — рассказывает он.

Буррата с помидорами черри. Фото: Priit Pullerits

Если бурраты на рынке не нашлось, можно заменить ее спелым авокадо. Для приготовления салата потребуются также помидор, немного оливкового масла, соль и перец.

«И обязательно возьмите на рынке лаваш или чиабатту», — советует он.

Продолжить ужин на итальянский манер шеф предлагает пастой с лососем. Для приготовления потребуются 200 г лосося или другой красной рыбы, спагетти, томаты в собственном соку и немного сливок.

Паста с лососем

«Рыбу нарежьте кубиками, обжарьте, добавьте томаты, сливки, соль, перец, орегано, оливковое масло. Сварите спагетти и смешайте с соусом — вот вам ресторанное блюдо за 6 евро», — говорит шеф.

Мясоедам Лазарев рекомендует приготовить классическое блюдо — свинину с жареной картошкой. Потребуется небольшой кусок свинины (шеф рекомендует брать эскалоп) и несколько молодых картошин.

«Эскалоп из свинины с жареной картошкой — отличный ужин, который также обойдется не дороже 6 евро, даже дешевле», — уверен он.