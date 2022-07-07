Диетолог заявила о несомненной пользе персиков

Речь идет о персиках. Они могут похвастаться большим количеством преимуществ для поддержания здоровья сердца, а также иммунной системы в целом, заявила диетолог Максин Смит из клиники Кливленда.

Персики богаты на витамин C, пишет Express. Также в них содержатся антиоксиданты, которые помогают в борьбе с заболеваниями сердца, раком. К тому же они препятствуют инсультам, отмечает LIVE24. Также персики полезны для тех, кто хочет сохранить зрение.