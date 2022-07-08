14 июля с 18 до 19 часов на площадке за центром культуры Линдакиви (ул.Коорти, 22) выступит певец Артем Савицкий, занявший второе место в четвертом сезоне шоу «Эстония ищет суперзвезду». Вход свободный.
На следующей неделе Артём Савицкий выступит с концертом в Ласнамяэ
На следующей неделе Артём Савицкий выступит с концертом в Ласнамяэ
«Теплый летний вечер, хорошая музыка и приятная компания – все это делает лето незабываемым. Мы хотим подарить людям хорошие эмоции нашей летней программой и именно поэтому управа Ласнамяэ приглашает вас принять участие в замечательном концерте», – сказала заместитель старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.
Это уже второй летний концерт в Ласнамяэ этим летом.
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