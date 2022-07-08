На следующей неделе Артём Савицкий выступит с концертом в Ласнамяэ

«Теплый летний вечер, хорошая музыка и приятная компания – все это делает лето незабываемым. Мы хотим подарить людям хорошие эмоции нашей летней программой и именно поэтому управа Ласнамяэ приглашает вас принять участие в замечательном концерте», – сказала заместитель старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.