Как понять, что муж – тиран и деспот: семь опасных звоночков

Муж требует от вас отчётности

Личное пространство и время для себя? Мужчина-тиран лишит женщину этого. Мало ли что она на самом деле задумала, обманув, что пойдёт, например, в бассейн. Обязательно следует проконтролировать: отвезти и забрать потом, а лучше с ней пойти. За телефонными разговорами или перепиской тоже можно что-то скрывать, поэтому муж обязан всё проверить лично, даже если партнёрша против. Или когда девушка пойдёт в магазин, ненаглядный позвонит и попросит доказать, что она именно в том месте, о котором говорила. Тиран вообще может лишить вторую половинку всех связей с друзьями, знакомыми и родственниками, оставив только себя.

Тиран против, чтобы вы проводили время с подругами

Мужчина искренне уверен, что все знакомые и друзья его женщины влияют на неё плохо. Возможно, даже настраивают против него, что неприемлемо. Поэтому первым делом деспот начнёт крайне негативно высказываться в сторону семьи, приятелей или неугодных родственников. Или же поначалу будет отпускать на такие встречи, но станет постоянно отвлекать женщину телефонными звонками или сообщениями, требуя вернуться домой. Потом постарается ограничить супругу в общении с недостойными её, как он скажет, и не нравящимися ему личностями. Потому что зачем ей отвлекаться на кого-то ещё, кроме него?

Мужчина никогда не идёт на компромисс и гнёт свою линию