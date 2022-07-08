Помимо явных признаков, таких как физическое насилие, есть несколько неочевидных. Присмотритесь к поведению супруга и сделайте выводы раньше, чем станете жертвой домашнего насилия.
Как понять, что муж – тиран и деспот: семь опасных звоночков
Специалисты сходятся во мнении, что тиранами не становятся просто так. Зачастую это люди, которые в детстве регулярно сталкивались с насилием. Вот и получается, что вести себя как-то иначе во взрослом возрасте они не умеют. Многие женщины списывают тиранию мужей на плохое настроение, отказываясь принимать простой факт. Или дамы всё-таки правы? Рассказываем про опасные звоночки, указывающие, что мужчина рядом с вами — тиран.
Мужчина контролирует абсолютно всё
Мужчина-тиран считает своим долгом защищать и оберегать любимую. Вот только методы у такого человека весьма сомнительные. Первым делом он установит тотальный контроль за супругой. Тирану важно знать, где жена, с кем, когда вернётся и даже на какие темы разговаривала с подругами (наличие которых абьюзер не одобряет). Деспот всегда найдёт повод поделиться своим "бесценным" мнением, например, отметит слишком блёклый или, наоборот, яркий макияж второй половинки, её наряд, который "его женщине носить не следовало бы". В определённый момент этот ревнивец цвет маникюра и макияж с платьями будет выбирать сам. Жена-то его ничего не смыслит в моде, как оказалось!
Мужчина никого не уважает, но требует уважения к себе
Принцип, по которому такой человек живёт, достаточно прост: если его боятся, значит, уважают. Поэтому деспот сделает всё, лишь бы доказать окружающим: сбрасывать его со счетов рановато. Такого крутого парня нужно опасаться, то есть уважать. На этом построена большая часть картины мира мужчины-деспота. Тиран попробует и жене привить своё видение ситуации, кого и в какие моменты уважать следует, а кого и когда — нет. Сам же за равных себе считать не будет практически никого, а уж тем более относиться с уважением. Только если речь не о более сильных и могущественных деспотах.
Муж требует от вас отчётности
Личное пространство и время для себя? Мужчина-тиран лишит женщину этого. Мало ли что она на самом деле задумала, обманув, что пойдёт, например, в бассейн. Обязательно следует проконтролировать: отвезти и забрать потом, а лучше с ней пойти. За телефонными разговорами или перепиской тоже можно что-то скрывать, поэтому муж обязан всё проверить лично, даже если партнёрша против. Или когда девушка пойдёт в магазин, ненаглядный позвонит и попросит доказать, что она именно в том месте, о котором говорила. Тиран вообще может лишить вторую половинку всех связей с друзьями, знакомыми и родственниками, оставив только себя.
Тиран против, чтобы вы проводили время с подругами
Мужчина искренне уверен, что все знакомые и друзья его женщины влияют на неё плохо. Возможно, даже настраивают против него, что неприемлемо. Поэтому первым делом деспот начнёт крайне негативно высказываться в сторону семьи, приятелей или неугодных родственников. Или же поначалу будет отпускать на такие встречи, но станет постоянно отвлекать женщину телефонными звонками или сообщениями, требуя вернуться домой. Потом постарается ограничить супругу в общении с недостойными её, как он скажет, и не нравящимися ему личностями. Потому что зачем ей отвлекаться на кого-то ещё, кроме него?
Мужчина никогда не идёт на компромисс и гнёт свою линию
Тиранам несвойственно идти на компромисс или уступать, потому что только их мнение важно, а другое они не признают никогда. Только они всегда правы, иначе быть не может. Критику, кстати, такие кавалеры тоже терпеть не станут и обязательно огрызнутся в ответ. Да побольнее, чтобы глупые жёнушки поняли: власть в доме сосредоточена явно не в их руках.
Тиран не станет извиняться и признавать ошибки
То же самое и с извинениями. О каких ошибках может идти речь, если мужчина-деспот по доброте душевной пытается всем помочь и подсказать, как следует правильно поступить. А на правду не принято обижаться, как и просить за неё же прощения. И вообще, у деспота всегда найдётся парочка веских причин, почему он сделал так, как сделал. Это жена неправильно всё поняла или запомнила, вот она пусть и извиняется. Потому что в ошибках тирана всегда виноваты только окружающие, но он сам — никогда.
Зациклен на себе любимом
Ещё одна отличительная черта мужчины-тирана в том, что он зациклен на себе любимом. А за счёт партнёрши компенсирует всё то, чего ему на данный момент не хватает. Причём интересоваться в женщине рядом станет исключительно тем, что его привлекает. И, конечно же, не будет спрашивать, как у неё дела, как настроение и есть ли о чём переживать. Разговоры всегда сводятся только к его интересам и проблемам. Остальное тирана не интересует, пишет LIFE.