Плохое самочувствие перед предстоящим полетом: пять ситуаций и решений

Если нос заложен уже перед полетом, то при изменении давления воздуха при взлете и посадке самолета это может вызвать дискомфорт, неприятные ощущения, чувство сдавливания, а в некоторых случаях даже сильную боль. Кроме того, воспаление из носовых пазух в результате давления может перейти в среднее ухо, вызывая воспаление среднего уха. Поэтому, если нос заложен несколько дней и ситуация не улучшается, перед полетом все же рекомендуется проконсультироваться с врачом, а в случае выраженного воспаления носовых пазух или среднего уха врач может порекомендовать отменить полет, чтобы не создать еще больший риск для здоровья. В свою очередь, при простом насморке или отеке слизистой оболочки носа профилактически во время полета можно использовать капли для носа, которые снимут отек.

Ситуация 3: Скоро в аэропорт, а началась рвота и диарея

Если расстройство желудочно-кишечного тракта возникает в условиях стресса, это не будет угрожающей полету ситуацией. Однако если появляются такие симптомы, как сильная диарея или рвота, сопровождающиеся тошнотой, недомоганием, это может свидетельствовать о

пищевом отравлении или желудочном вирусе. В такой ситуации следует остаться дома и помочь организму восстановиться, а не отправляться в путешествие.

Ситуация 4: Болит и колет в груди