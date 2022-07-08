Гороскоп на 8 июля: Овнам – деньги, Весам – подарок судьбы, Рыбам – козни недоброжелателей

Лев

У Львов не все складывается желанным образом, однако день не лишен приятных моментов. Не стоит торопиться, действуйте вдумчиво и осторожно. Предложения, которые покажутся сомнительными, сразу отметайте. В финансовых вопросах и при работе с документами не упускайте из виду ни одной детали. Во второй половине дня не стоит заключать важных сделок и связывать себя обязательствами.

Дева

День будет трудным, но сложится удачно. Ваш серьезный подход к работе и четкий план помогают достичь лучших результатов за короткое время. Повышается творческий потенциал, и появляются новые идеи. Вы не пасуете перед трудностями, преодолевая преграды. Новые начинания стоит отложить на более благоприятный день, сегодня лучше доводить до конца начатое. Проведите вечер с детьми.

Весы

В первой половине дня чаще могут возникать сложные ситуации, которые требуют самообладания. Не стоит идти на поводу у эмоций, воздержитесь от критики и резких высказываний. Поссориться с окружающими будет легко, а вот на восстановление мира будет потрачено немало времени. Во второй половине дня ситуация улучшиться. Не исключены перемены у лучшему во всех сферах жизни. Звезды преподнесут подарок судьбы, удачные совпадения станут для вас счастливыми.

Скорпион