СМОТРИ ⟩ Бэк-вокалистка Анне Вески затмила ее на выступлении

Осенью прошлого года легендарная Анне Вески выпустила новую песню, ставшую хитом Джейсона Деруло - американского певца. Песня называется "Just a little bit more" и является любимой песней фанатов.

Именно эта песня привлекла внимание зрителей на сцене в исполнении бэк-вокалистки Вески Лийз Вилде - давней подруги певицы.

Вилде не только гибко двигает бедрами, но и очень эффектно одета, а ее танцевальные движения трудно не заметить.

Теперь социальные сети полны видеороликов с выступлениями Вески, при этом самой примадонны в кадре почти нет, а все внимание достается Вилде. "Она крадет все внимание у Анны, но мы ее нисколько не виним", - говорится в комментариях к видео, и таких комментариев становится все больше.