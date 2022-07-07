В социальных сетях распространяются видеозаписи концертов Анне Вески, на которых на первом плане не Вески, а певица второго плана, которая, по мнению зрителей, на много больше привлекает к себе внимание.
СМОТРИ ⟩ Бэк-вокалистка Анне Вески затмила ее на выступлении
Осенью прошлого года легендарная Анне Вески выпустила новую песню, ставшую хитом Джейсона Деруло - американского певца. Песня называется "Just a little bit more" и является любимой песней фанатов.
Именно эта песня привлекла внимание зрителей на сцене в исполнении бэк-вокалистки Вески Лийз Вилде - давней подруги певицы.
Вилде не только гибко двигает бедрами, но и очень эффектно одета, а ее танцевальные движения трудно не заметить.
Теперь социальные сети полны видеороликов с выступлениями Вески, при этом самой примадонны в кадре почти нет, а все внимание достается Вилде. "Она крадет все внимание у Анны, но мы ее нисколько не виним", - говорится в комментариях к видео, и таких комментариев становится все больше.
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Лийз Вилде уже сопровождала Вески на радиошоу и признается, что была поклонницей певца с шести лет, но, повзрослев, они стали хорошими друзьями, которые везде ходят вместе.
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