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СМИ: У Илона Маска и сотрудницы его компании в прошлом году родились близнецы

Limon.ee
СМИ: У Илона Маска и сотрудницы его компании в прошлом году родились близнецы
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Илон Маск
Илон Маск Фото: X00030/SCANPIX

В ноябре 2021 года у миллиардера Илона Маска и одного из руководителей основанной им компании Neuralink Шивон Зилис родились близнецы. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на судебные материалы.

Как сообщается, близнецы появились на свет всего за несколько недель до того, как у предпринимателя и его теперь уже экс-партнерши певицы Граймс (Клэр Буше) родился второй ребенок от суррогатной матери.

В апреле 51-летний Илон Маск и 36-летняя Шивон Зилис обратились в суд города Остин (штат Техас) с просьбой изменить имена детей, чтобы их фамилия была как у отца. Их ходатайство было удовлетворено. В свою очередь, фамилия матери сохранилась как часть их второго имени.

Как пишут СМИ, Шивон Зилис родилась в Канаде, а училась в США - в 2008 году она получила степень степень бакалавра экономики и философии в Йельском университете. В 2015-м женщина вошла в топ молодых и перспективных американцев "30 до 30" от Forbes.

С Илоном Маском Зилис познакомилась в некоммерческой организации OpenAI, которая занимается исследованиями искусственного интеллекта. В 2017-м она стала самым молодым членом совета директоров компании. В том же году женщина перешла в Tesla, а в настоящее время занимает должность директора по операциям и специальным проектам Neuralink.

Маск и Зилис не ответили на просьбу агентства Reuters прокомментировать ситуацию.

Дети Маска

В первом браке - с писательницей Джастин Уилсон у Маска родилось шестеро детей. При этом первый ребенок Невада умер в 2002 году, когда ему было всего 10 недель. Помимо него, Уилсон родила бизнесмену двойню в 2004 году, а также тройню в 2006-м.

За три года отношений с канадской певицей Граймс предприниматель стал отцом сына и дочери. В то же время пара объявила о расставании за три месяца до рождения дочери.

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