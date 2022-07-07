СМИ: У Илона Маска и сотрудницы его компании в прошлом году родились близнецы

Как сообщается, близнецы появились на свет всего за несколько недель до того, как у предпринимателя и его теперь уже экс-партнерши певицы Граймс (Клэр Буше) родился второй ребенок от суррогатной матери.

В апреле 51-летний Илон Маск и 36-летняя Шивон Зилис обратились в суд города Остин (штат Техас) с просьбой изменить имена детей, чтобы их фамилия была как у отца. Их ходатайство было удовлетворено. В свою очередь, фамилия матери сохранилась как часть их второго имени.

Как пишут СМИ, Шивон Зилис родилась в Канаде, а училась в США - в 2008 году она получила степень степень бакалавра экономики и философии в Йельском университете. В 2015-м женщина вошла в топ молодых и перспективных американцев "30 до 30" от Forbes.

С Илоном Маском Зилис познакомилась в некоммерческой организации OpenAI, которая занимается исследованиями искусственного интеллекта. В 2017-м она стала самым молодым членом совета директоров компании. В том же году женщина перешла в Tesla, а в настоящее время занимает должность директора по операциям и специальным проектам Neuralink.

Маск и Зилис не ответили на просьбу агентства Reuters прокомментировать ситуацию.

Дети Маска

В первом браке - с писательницей Джастин Уилсон у Маска родилось шестеро детей. При этом первый ребенок Невада умер в 2002 году, когда ему было всего 10 недель. Помимо него, Уилсон родила бизнесмену двойню в 2004 году, а также тройню в 2006-м.

За три года отношений с канадской певицей Граймс предприниматель стал отцом сына и дочери. В то же время пара объявила о расставании за три месяца до рождения дочери.