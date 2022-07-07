Бить акулу в нос? Как спастись при встрече с хищником

"Опасна практически любая точка Мирового океана в тропической зоне, в том числе и популярные у туристов курорты, — говорит профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. — Атоллы в Тихом океане, Карибское море — это типичный ареал обитания крупных акул. В субтропиках также есть шанс встретить морских хищников, а формально сюда и Черное море относится".

"В районе Большого Барьерного рифа большое видовое разнообразие морских обитателей, много рыбы и, соответственно, акул, — продолжает Кирилл Кузищин. — Их плотность там очень высока и велика вероятность нападения".

Летом этого года в Австралии большая белая акула атаковала кайтсерфингиста. Он не пострадал, морская хищница пыталась прокусить кайтсерфинг. На память оставила "визитную карточку" — зуб.

По словам эксперта, здесь обитают песчаные акулы и другие опасные для человека морские хищники.

Нападение признают спровоцированным, если человек первым вступает в контакт с хищником — пытается сфотографировать, поймать его.

Но чаще случаются спонтанные атаки. "Акулы питаются тунцами, морскими котиками и могут спутать с ними человека, — говорит дайвер Катерина Рышкова. — Пробуют его на вкус, уплывают, а раненый умирает от потери крови".