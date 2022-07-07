Туристы могут встретить акул на многих популярных курортах. Нападения на человека происходят в США, Китае, Австралии, Таиланде и других странах, ежегодно 100-150 случаев. Читайте о том, где водятся самые опасные акулы и как спастись при встрече с ними.
Бить акулу в нос? Как спастись при встрече с хищником
"Опасна практически любая точка Мирового океана в тропической зоне, в том числе и популярные у туристов курорты, — говорит профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. — Атоллы в Тихом океане, Карибское море — это типичный ареал обитания крупных акул. В субтропиках также есть шанс встретить морских хищников, а формально сюда и Черное море относится".
"В районе Большого Барьерного рифа большое видовое разнообразие морских обитателей, много рыбы и, соответственно, акул, — продолжает Кирилл Кузищин. — Их плотность там очень высока и велика вероятность нападения".
Летом этого года в Австралии большая белая акула атаковала кайтсерфингиста. Он не пострадал, морская хищница пыталась прокусить кайтсерфинг. На память оставила "визитную карточку" — зуб.
По словам эксперта, здесь обитают песчаные акулы и другие опасные для человека морские хищники.
Нападение признают спровоцированным, если человек первым вступает в контакт с хищником — пытается сфотографировать, поймать его.
Но чаще случаются спонтанные атаки. "Акулы питаются тунцами, морскими котиками и могут спутать с ними человека, — говорит дайвер Катерина Рышкова. — Пробуют его на вкус, уплывают, а раненый умирает от потери крови".
"Все зависит от вида акулы, ее настроения, состояния. Белая акула питается ластоногими и способна напасть на человека, спутав его с тюленем", — подтверждает главный специалист лаборатории сенсорных систем позвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Олег Савинкин.
Шанс на спасение есть
Главное правило при встрече с акулой: быстро выходить из воды. Человек в чужеродной стихии, акула — в своей. Классическая атака — плавник над водой — клише из фильмов и романов, говорят эксперты.
"Если вы находитесь на мелководье, нужно как можно быстрее выбежать на берег. На глубокой воде — подняться на палубу, — поясняет Кирилл Кузищин. — Относительно безопасная глубина — метр.
Олег Савинкин отмечает, что главное не паниковать, не делать резких движений. "Если акула нарезает круги вокруг человека, она им интересуется, а если опускает нижнюю челюсть — готовится к атаке", — уточняет он. Болевые точки акулы: глаза и нос. Туда и нужно бить, если нападение все же произошло.
"Главное — нырять и плавать там, где это разрешено. Обстановку мониторят специальные службы, используя дроны", — добавляет Катерина Рышкова.
Global Shark Attack File рекомендует купаться только там, где это делают местные жители, не в одиночку и исключительно днем. Купания в мутной воде, вблизи устьев рек, возле пристаней нужно избегать. Не следует близко подплывать к отмелям. Еще один совет экспертов: "Не загоняйте акулу в угол и не отрезайте ей путь к открытой воде".
Но акулы не повод не заходить в море. На уважающих себя курортах есть службы спасения, обеспечивающие безопасность прибрежных вод. Пляжи огораживают специальными сетями, акул отслеживают, в том числе с помощью радаров и вертолетов. О том, что хищник близко, предупредят спасатели, специальные флаги и таблички.