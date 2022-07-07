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Червь или волокно: в курице Tallegg читательница обнаружила "паразита"

Limon.ee
Червь или волокно: в курице Tallegg читательница обнаружила "паразита"
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Курица Tallegg. Иллюстративное фото.
Курица Tallegg. Иллюстративное фото. Фото: Eero Vabamägi

На просторах Facebook можно найти всё, что угодно. Так, на днях женщина выложила пост-предупреждение «Не покупайте курицу Tallegg. В мясе обнаружила паразитов!»

Пост-жалоба на курицу Tallegg
Пост-жалоба на курицу Tallegg Фото: Facebook
Куриное филе Tallegg
Куриное филе Tallegg Фото: Facebook

Мы запросили комментарий Tallegg, чтобы выяснить, как такое возможно.

На запрос ответил представитель HKScan Estonia AS:

Объект на фотографии - это соединительнотканная борозда филе куриной грудки, которая присутствует в каждой курице и, к сожалению, не может быть удалена при обработке.

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