На просторах Facebook можно найти всё, что угодно. Так, на днях женщина выложила пост-предупреждение «Не покупайте курицу Tallegg. В мясе обнаружила паразитов!»
Червь или волокно: в курице Tallegg читательница обнаружила "паразита"
Червь или волокно: в курице Tallegg читательница обнаружила "паразита"
Мы запросили комментарий Tallegg, чтобы выяснить, как такое возможно.
На запрос ответил представитель HKScan Estonia AS:
Объект на фотографии - это соединительнотканная борозда филе куриной грудки, которая присутствует в каждой курице и, к сожалению, не может быть удалена при обработке.