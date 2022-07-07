ПОД ДИКИМ ЛИВНЕМ ⟩ Смотри, как всемирно известный диджей Tiësto порвал толпу на Певческом поле

В среду вечером на Певческом поле выступил знаменитый диджей электронной танцевальной музыки из Нидерландов — DJ Tiësto. Его хиты молниеносно разогрели толпу, несмотря на дождливую погоду. Смотрите в галерее, как отрывался наш народ под любимые биты!